Resultado del sorteo matutino de la quiniela de Catamarca

Matutina 11.30 hs
Sorteo n° 30342
1- 5444
2- 4758
3- 8274
4- 8012
5- 6055
6- 5822
7- 7119
8- 6246
9- 2926
10- 3672
11- 2352
12- 7617
13- 4377
14- 4771
15- 5535
16- 3355
17- 8313
18- 1276
19- 8844
20- 7613
El 44 en el mundo de los sueños es La Cárcel
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26 Octubre de 2026 11.55
Matutina 11.30 hs
Sorteo n° 30342
1- 5444
2- 4758
3- 8274
4- 8012
5- 6055
6- 5822
7- 7119
8- 6246
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