Resultado del sorteo matutino de la quiniela de Catamarca

Matutina 11.30 hs

Sorteo n° 30342

1- 5444

2- 4758

3- 8274

4- 8012

5- 6055

6- 5822

7- 7119

8- 6246

9- 2926

10- 3672

11- 2352

12- 7617

13- 4377

14- 4771

15- 5535

16- 3355

17- 8313

18- 1276

19- 8844

20- 7613



El 44 en el mundo de los sueños es La Cárcel