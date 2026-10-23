Milei desembarca en Catamarca: estará dos días y se reunirá con dirigentes libertarios

El presidente de la Nación, Javier Milei, visitará Catamarca el próximo martes 27 de octubre, en el marco de una agenda que contempla un encuentro con militantes, dirigentes y representantes de La Libertad Avanza (LLA) de distintos puntos de la provincia.

De acuerdo con lo previsto, el mandatario arribará a la Capital provincial a las 18 horas y se trasladará a un hotel céntrico, donde será recibido por referentes del espacio libertario. En ese lugar compartirá una actividad con la militancia local, en una jornada centrada en el contacto con quienes integran la estructura partidaria en territorio catamarqueño.

La visita reunirá a representantes de diferentes sectores de La Libertad Avanza, con la participación de dirigentes provinciales y referentes del interior, en una instancia destinada al intercambio con el Presidente.

Karina Milei y Federico Lencina participarán del encuentro

La actividad contará con la presencia de Karina Milei, secretaria general de la Presidencia y presidenta de La Libertad Avanza, quien acompañará al mandatario durante el encuentro partidario.

También estará presente Federico Lencina, diputado provincial y presidente de La Libertad Avanza en Catamarca. Junto a ellos participarán legisladores, dirigentes y representantes partidarios del interior provincial, en una convocatoria que abarcará a integrantes del espacio libertario de toda la jurisdicción.

La reunión permitirá a Javier Milei mantener un contacto directo con la militancia y los dirigentes que forman parte de la organización política en Catamarca. Asimismo, el encuentro será una oportunidad para conocer de primera mano el trabajo que desarrolla el espacio en la provincia, a partir de la experiencia y las actividades de sus referentes locales.

La agenda continuará el miércoles en el interior provincial

Tras las actividades previstas para el martes en la Capital, el Presidente continuará su agenda el miércoles 28 de octubre, con un desplazamiento hacia el interior de Catamarca.

Para esa segunda jornada, está prevista su participación en actividades vinculadas al desarrollo productivo de la provincia. De esta manera, la visita presidencial combinará una instancia de encuentro político con dirigentes y militantes de La Libertad Avanza y una agenda institucional orientada a cuestiones relacionadas con la actividad productiva en el territorio catamarqueño.

La programación contempla así dos jornadas con actividades diferenciadas: el martes, el encuentro con la estructura partidaria provincial, con la participación de Karina Milei, Federico Lencina y otros referentes; y el miércoles, la continuidad de la agenda presidencial en el interior de Catamarca, con actividades relacionadas con el desarrollo productivo.