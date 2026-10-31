Resultado del sorteo matutino de la quiniela de Catamarca

Quiniela de Catamarca
Sorteo de la primera nº 30366
- 1462
- 7062
- 0726
- 9347
- 2336
- 6599
- 5349
- 2768
- 2435
- 6038
- 1917
- 8613
- 3020
- 0002
- 6183
- 6082
- 4350
- 4223
- 1598
- 5855
El número ganador: 62
El significado del número en el mundo de los sueños es el casamiento.
¿Cómo se gana en la quiniela?
El premio depende de cuántos números acertaste y de cuánto apostaste. Las combinaciones más comunes son:
- Apuesta a 1 cifra: Si apostaste al número 7, ganás si ese número aparece en el último dígito de los resultados.
- Apuesta a 2 cifras: Por ejemplo, si elegiste el 35, ganás si las últimas dos cifras del resultado coinciden con tu número.
- Apuesta a 3 cifras: Elegiste el 426 y ganás si las últimas tres cifras del resultado son 426.
- Apuesta a 4 cifras: Si jugaste al 7890, ganás si el número completo coincide con las últimas cuatro cifras del resultado.
El monto del premio varía en función del tipo de apuesta y del monto jugado. Las agencias tienen tablas específicas para calcular las ganancias.