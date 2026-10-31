Resultado del sorteo matutino de la quiniela de Catamarca

Quiniela de Catamarca

Sorteo de la primera nº 30366

1462

7062

0726

9347

2336

6599

5349

2768

2435

6038

1917

8613

3020

0002

6183

6082

4350

4223

1598

5855

El número ganador: 62

El significado del número en el mundo de los sueños es el casamiento.

¿Cómo se gana en la quiniela?

El premio depende de cuántos números acertaste y de cuánto apostaste. Las combinaciones más comunes son:

Apuesta a 1 cifra: Si apostaste al número 7, ganás si ese número aparece en el último dígito de los resultados.

Apuesta a 2 cifras: Por ejemplo, si elegiste el 35, ganás si las últimas dos cifras del resultado coinciden con tu número.

Apuesta a 3 cifras: Elegiste el 426 y ganás si las últimas tres cifras del resultado son 426.

Apuesta a 4 cifras: Si jugaste al 7890, ganás si el número completo coincide con las últimas cuatro cifras del resultado.

El monto del premio varía en función del tipo de apuesta y del monto jugado. Las agencias tienen tablas específicas para calcular las ganancias.