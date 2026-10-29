Escándalo por abuso sexual: vio a un taxista semidesnudo con una nena en su auto y lo denunció

Un hombre de 29 años que había salido a trotar por la zona de las 600 Hectáreas, en las afueras de Puerto Iguazú, advirtió una situación irregular dentro de un automóvil estacionado y decidió intervenir. El episodio, ocurrido el sábado pasado por la tarde, derivó en una denuncia ante la Policía de Misiones y en una investigación judicial por un posible hecho de abuso sexual.

De acuerdo con la información difundida sobre el caso, el testigo, un joven docente, observó movimientos que llamaron su atención en un Toyota Corolla gris estacionado sobre un sendero de esa zona selvática. Al acercarse, advirtió que en el interior del vehículo se encontraban un hombre mayor y una niña de corta edad, en circunstancias que consideró sospechosas.

Según su declaración, el adulto estaba sentado en el asiento trasero del automóvil con los pantalones bajos, mientras que la menor tampoco llevaba ropa interior. Frente a esa escena, el docente decidió registrar lo que estaba observando mediante una grabación con su teléfono celular, con la intención de aportar ese material a las autoridades.

El caso adquirió repercusión después de que una parte del video comenzara a circular por las redes sociales y fuera difundida por medios locales. La grabación permitió conocer el momento en el que el testigo interpela al hombre para preguntarle qué estaba haciendo junto a la niña. La intervención del joven y su posterior presentación ante la Policía dieron inicio a las actuaciones destinadas a esclarecer lo ocurrido y determinar las circunstancias en las que se encontraban ambos ocupantes del vehículo.

VIO A UN TAXISTA SEMIDESNUDO CON UNA NENA EN EL AUTO Y LO DENUNCIÓ Lectura rápida Un docente de 29 años denunció a un taxista de 77 tras encontrarlo semidesnudo junto a una niña dentro de un auto en Puerto Iguazú, Misiones. El testigo grabó la escena con su teléfono y presentó el video ante la Policía. El encuentro en un sendero El episodio ocurrió el sábado 24 de octubre por la tarde, en la zona de las 600 Hectáreas. El docente había salido a trotar cuando observó movimientos extraños dentro de un Toyota Corolla gris estacionado en un sendero. Al acercarse, encontró al hombre con los pantalones bajos en el asiento trasero junto a la niña. La denuncia y la identificación El docente formalizó la denuncia el lunes en la Comisaría de la Mujer de la Unidad Regional V. A partir de su presentación, los investigadores identificaron al hombre como un chofer de 77 años que trabaja con un vehículo que funciona como remise y taxi. Cómo sigue La Justicia busca establecer la identidad y la edad de la niña para avanzar en la investigación. La Policía de Misiones informó que las actuaciones continúan para esclarecer lo sucedido y resguardar a la víctima. También evitó brindar mayores detalles para no exponerla. (+) en Clarín: https://t.co/2LCIdfekfp — Clarín (@clarincom) October 29, 2026

La pregunta del testigo y la respuesta del conductor

Uno de los fragmentos que generó mayor repercusión fue el intercambio entre el docente y el hombre que se encontraba en el automóvil.

En el video difundido se escucha al joven preguntar: "¿Qué estaba haciendo señor?". La consulta sorprendió al conductor, quien, según el registro, intentaba subirse los pantalones y cerrar su ropa mientras permanecía junto a la menor en el asiento trasero. La respuesta atribuida al hombre provocó fuertes reacciones en las redes sociales. "Nada, ella me lo pidió", habría manifestado el conductor ante la pregunta del testigo.

El episodio quedó registrado en el teléfono del docente, quien posteriormente utilizó ese material para respaldar su presentación ante las autoridades. La grabación de la escena y la denuncia formal constituyen elementos que forman parte de las actuaciones iniciadas para investigar el posible delito contra la integridad sexual.

El material audiovisual se difundió ampliamente durante las últimas horas y contribuyó a que el caso tomara estado público. Sin embargo, la investigación continúa abierta y todavía restan establecer datos fundamentales sobre la identidad y la edad de la niña, así como esclarecer las circunstancias del hecho denunciado.

La denuncia fue presentada ante la Comisaría de la Mujer

Según informó la Policía de Misiones, se investiga un posible hecho de abuso sexual detectado el sábado 24 por la tarde en el área de las 600 Hectáreas de Puerto Iguazú.

La presentación fue realizada por el docente de 29 años ante la Comisaría de la Mujer, dependiente de la Unidad Regional V de la Policía provincial. Aunque el episodio ocurrió el sábado, la denuncia quedó formalmente radicada el lunes siguiente. En su exposición, el testigo afirmó que se encontraba realizando actividad física cuando advirtió movimientos extraños dentro de un vehículo estacionado en un sendero. Se trataba de un Toyota Corolla gris, cuya presencia en ese lugar llamó inicialmente su atención.

Al aproximarse, observó una situación que consideró irregular y decidió sacar su teléfono celular para grabar lo que estaba sucediendo. Después de registrar la escena, se dirigió a la dependencia policial para dejar constancia de lo ocurrido y solicitar que se investigara el caso.

La denuncia permitió activar las actuaciones correspondientes y avanzar en la identificación del adulto que se encontraba en el automóvil junto a la menor.

Identificaron al hombre y buscan establecer la edad de la niña

A partir de la presentación realizada por el testigo, los investigadores lograron identificar al hombre involucrado. De acuerdo con las fuentes consultadas, se trata de un chofer de 77 años que trabaja con un servicio de remise que también funciona como taxi.

Mientras tanto, las autoridades judiciales procuran establecer la identidad y la edad de la otra persona que se encontraba dentro del vehículo. La información oficial señala que se trata de una menor de edad, aunque los investigadores todavía no habían logrado precisar cuántos años tiene.

Ese dato constituye uno de los aspectos pendientes de la investigación, que busca determinar qué ocurrió en el automóvil y establecer las responsabilidades que pudieran corresponder. Las fuentes policiales indicaron que las actuaciones continúan en curso y que la Justicia avanza con las diligencias necesarias para esclarecer el episodio denunciado. Por el momento, no se difundieron mayores detalles sobre la niña, con el objetivo de evitar su exposición.

El resguardo de la identidad de la menor constituye una de las prioridades señaladas por las autoridades mientras se desarrolla el proceso investigativo.