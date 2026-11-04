Resultado del sorteo matutino de la quiniela de Catamarca

Matutina 11.30 hs
Sorteo nº 30382
1- 9847
2- 2072
3- 7317
4- 3695
5- 8348
6- 8312
7- 2959
8- 9920
9- 2629
10- 1953
11- 5187
12- 4790
13- 3946
14- 0080
15- 1290
16- 4772
17- 9255
18- 7854
19- 6280
20- 6232
El 47 en el mundo de los sueños es El Muerto
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4 Noviembre de 2026 11.44
Matutina 11.30 hs
Sorteo nº 30382
1- 9847
2- 2072
3- 7317
4- 3695
5- 8348
6- 8312
7- 2959
8- 9920
9- 2629
10- 1953
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12- 4790
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