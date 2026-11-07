Resultado del sorteo matutino de la quiniela de Catamarca

Quiniela de Catamarca

Sorteo matutino nº 30397

7827

9320

0146

6757

9981

3142

2939

5963

9624

7790

7819

9796

7362

3996

8374

1076

9328

7521

3244

6903

El número ganador es el 27.

El número 27 en el mundo de los sueños es el peine.

¿Cómo se gana en la quiniela?

El premio depende de cuántos números acertaste y de cuánto apostaste. Las combinaciones más comunes son:

Apuesta a 1 cifra: Si apostaste al número 7, ganás si ese número aparece en el último dígito de los resultados.

Apuesta a 2 cifras: Por ejemplo, si elegiste el 35, ganás si las últimas dos cifras del resultado coinciden con tu número.

Apuesta a 3 cifras: Elegiste el 426 y ganás si las últimas tres cifras del resultado son 426.

Apuesta a 4 cifras: Si jugaste al 7890, ganás si el número completo coincide con las últimas cuatro cifras del resultado.

El monto del premio varía en función del tipo de apuesta y del monto jugado. Las agencias tienen tablas específicas para calcular las ganancias.