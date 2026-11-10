Resultado del sorteo matutino de la quiniela de Catamarca

Matutina 11.30 hs

Sorteo n° 30402

1- 1253

2- 4930

3- 3555

4- 4740

5- 6750

6- 9251

7- 0214

8- 3320

9- 8574

10- 5589

11- 8254

12- 2197

13- 8851

14- 6619

15- 5822

16- 4590

17- 7870

18- 8068

19- 1779

20- 5273

El 53 en el mundo de los sueños es El barco



