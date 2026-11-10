Resultado del sorteo matutino de la quiniela de Catamarca

Matutina 11.30 hs
Sorteo n° 30402
1- 1253
2- 4930
3- 3555
4- 4740
5- 6750
6- 9251
7- 0214
8- 3320
9- 8574
10- 5589
11- 8254
12- 2197
13- 8851
14- 6619
15- 5822
16- 4590
17- 7870
18- 8068
19- 1779
20- 5273
El 53 en el mundo de los sueños es El barco
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10 Noviembre de 2026 11.57
Matutina 11.30 hs
Sorteo n° 30402
1- 1253
2- 4930
3- 3555
4- 4740
5- 6750
6- 9251
7- 0214
8- 3320
9- 8574
10- 5589
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19- 1779
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