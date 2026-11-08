Quién es el hombre que amenazó de muerte al Papa antes de llegar a Argentina

Un hombre de 49 años fue detenido en Pilar, acusado de amenazar de muerte al Papa León XIV antes de su llegada a la Argentina. La investigación comenzó a partir de una denuncia anónima y, en menos de 24 horas, los investigadores lograron identificar al sospechoso, establecer dónde se encontraba y concretar su arresto.

El detenido es obrero y reside en Villa Rosa, partido de Pilar. La Policía Federal llegó hasta él luego de una serie de tareas de inteligencia que incluyeron el análisis de información disponible en internet, vigilancias e intervenciones telefónicas. A esas medidas se sumó el uso de tecnología para rastrear en tiempo real el teléfono celular desde el que se habrían enviado las amenazas.

La causa quedó en manos del juez federal de Campana, Adrián González Charvay, con intervención de la Secretaría Penal N° 2. A partir de los elementos reunidos durante las primeras horas de la investigación, el magistrado ordenó un allanamiento de urgencia que permitió detener al sospechoso y secuestrar dispositivos que serán analizados por la Justicia.

El procedimiento se desarrolló en vísperas de la llegada del Pontífice al país, en un contexto en el que León XIV cumplía con sus actividades en Uruguay antes de continuar su gira por Sudamérica.

El inicio de las actuaciones y el trabajo de la Policía Federal

La investigación se inició el viernes 6 de noviembre, cuando ingresó una denuncia anónima al Central de Atención Telefónica de Emergencias (CATE) 911 de La Plata. En esa comunicación se alertó sobre un hombre que había amenazado de muerte al máximo representante de la Iglesia católica, antes de su visita oficial a la Argentina.

Tras recibir la presentación, la Policía Federal comenzó a trabajar para determinar quién estaba detrás de las intimidaciones. La tarea quedó a cargo de efectivos del Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA), que avanzaron con el análisis de distintas fuentes abiertas de información y la realización de tareas de vigilancia.

El trabajo de los investigadores incluyó la recopilación de datos disponibles en internet y el seguimiento de posibles elementos que permitieran establecer la identidad y ubicación del sospechoso. También se realizaron intervenciones telefónicas como parte de las medidas de inteligencia desplegadas.

Uno de los recursos centrales del procedimiento fue el empleo de un IMSI Catcher, una tecnología que permite rastrear dispositivos móviles. Con esa herramienta, el personal especializado logró ubicar en tiempo real el teléfono que habría sido utilizado para realizar las amenazas.

La información obtenida durante aproximadamente 24 horas permitió avanzar con la identificación del hombre. Con esos datos, el juez González Charvay dispuso un allanamiento de urgencia para concretar la detención y secuestrar elementos relacionados con la investigación.

El allanamiento en Villa Rosa y los elementos secuestrados

El operativo se realizó en una vivienda ubicada sobre la calle Carlos Morel, en Villa Rosa, partido de Pilar. Allí, los efectivos de la Policía Federal detuvieron al hombre de 49 años señalado como sospechoso de haber realizado las amenazas contra León XIV.

Durante el procedimiento, los agentes secuestraron el teléfono celular que estaría directamente relacionado con las intimidaciones. Además, se llevaron otros teléfonos y un dron, elementos que quedaron a disposición de la Justicia para avanzar con la investigación.

El material incautado será parte de las actuaciones que buscan establecer las circunstancias de las amenazas y determinar la eventual responsabilidad del detenido. La información difundida no detalló el contenido de los dispositivos ni el uso que se habría dado al dron, pero precisó que todos los elementos fueron puestos a disposición judicial.

Según informó la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), el procedimiento se concretó en menos de 24 horas desde que se tomó conocimiento de las amenazas.

El organismo destacó el trabajo coordinado entre las áreas de inteligencia, la Policía Federal y la Justicia, en el marco de las tareas que permitieron identificar al sospechoso, localizarlo y ejecutar el allanamiento.

El detenido quedó imputado por amenazas

Tras su arresto, el hombre quedó a disposición del juez federal de Campana, Adrián González Charvay, e imputado por el delito de amenazas. Según la información difundida, será indagado en las próximas horas.

La investigación permanece en curso y tiene como objetivo esclarecer las intimidaciones denunciadas contra el Papa. Por el momento, el sospechoso fue identificado como un obrero de 49 años que vive en Villa Rosa, y la causa se encuentra bajo la órbita de la Justicia Federal, con intervención de la Secretaría Penal N° 2.

Las medidas realizadas por los investigadores incluyeron el análisis de fuentes abiertas, vigilancias, intervenciones telefónicas y el rastreo del celular mediante tecnología especializada. El allanamiento permitió secuestrar el dispositivo que estaría relacionado directamente con las amenazas, además de otros teléfonos y un dron.