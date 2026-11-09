Gobernadores y opositores destacaron el llamado de León XIV a la unidad y la justicia social

Gobernadores y referentes de la oposición destacaron este domingo el llamado a la unidad que realizó el papa León XIV durante su primer discurso en la Argentina, pronunciado ante el presidente Javier Milei y representantes de los distintos poderes del Estado en el Palacio Libertad. Entre los aspectos más valorados estuvieron su defensa de los sectores vulnerables y su definición de que "la economía debe estar al servicio de la persona y no la persona al servicio de la economía".

Desde el peronismo también hubo cuestionamientos al Gobierno nacional y pedidos para que las palabras del Pontífice se traduzcan en políticas concretas.

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, resaltó el contenido social de la intervención y dijo sentirse identificado con sus planteos. "El Papa fue muy preciso sobre el papel del Estado, la comunidad, la justicia social, cosas que son importantes en la Argentina que está pasando", expresó.

También mencionó las referencias a la tolerancia, la solidaridad, la esperanza, la discapacidad, la educación y la pobreza. "Me voy muy agradecido con el Papa. Habló de cosas con las que me siento tremendamente identificado. Ha tenido palabras muy importantes, muy relevantes; esperemos que lo escuchen", manifestó al retirarse del encuentro.

Por su parte, el diputado y referente de La Cámpora, Máximo Kirchner, consideró que el mensaje fue "interesante para que escuchen todos los argentinos" y calificó sus palabras como "acertadas". Además, sostuvo que el Papa habló de situaciones que atraviesa la población y afirmó que "fue a favor de la gente lo que dijo".

Los gobernadores destacaron el llamado al diálogo y al federalismo

La necesidad de recuperar el diálogo y superar las diferencias políticas también fue uno de los ejes resaltados por los mandatarios provinciales.

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, destacó en su cuenta de X el llamado del Pontífice a "superar las divisiones, recuperar aquello que nos une" y poner en el centro la dignidad de las personas, la solidaridad y el bien común.

En la misma línea, el santafesino Maximiliano Pullaro valoró las referencias a la unidad nacional, la protección de los sectores vulnerables y una economía orientada al bienestar de la población. "Mensajes muy claros que nos sirven de norte para nuestro país y para nuestra provincia", señaló.

El gobernador de Chaco, Leandro Zdero, expresó su deseo de que la visita papal marque el comienzo de un período de "más diálogo y más encuentro". Desde Tierra del Fuego, Gustavo Melella planteó la necesidad de recuperar el diálogo sincero y comprender que, más allá de las diferencias políticas e ideológicas, existen objetivos comunes.

Las referencias al trabajo, las familias y las oportunidades para los jóvenes también tuvieron repercusión entre los dirigentes de Santiago del Estero. Gerardo Zamora destacó que los jóvenes "merecen cumplir sus sueños en su propia tierra", mientras que el gobernador Elías Suárez resaltó el pedido de fortalecer la educación, la formación profesional, las universidades y la investigación.

Otros mandatarios hicieron hincapié en la convivencia democrática y la responsabilidad pública. El gobernador de San Luis, Claudio Poggi, valoró las referencias a la unidad nacional, la familia, la educación, la ética en el uso de las nuevas tecnologías y el servicio público orientado al bien común.

Por su parte, el rionegrino Alberto Weretilneck expresó su expectativa de que la visita del Papa inspire una sociedad más solidaria, mientras que el correntino Juan Pablo Valdés destacó su mensaje de unidad, diálogo, solidaridad y servicio.

El gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, relacionó el llamado a la solidaridad con la necesidad de profundizar el federalismo. "Construir una Argentina verdaderamente federal también significa asumir el compromiso de trabajar juntos, con solidaridad y responsabilidad, para que el bienestar y las oportunidades lleguen a cada rincón de nuestro país", escribió en X.

En tanto, el santacruceño Claudio Vidal definió la visita como una experiencia profundamente emocionante y destacó la enseñanza de que gobernar implica escuchar, acompañar a la población, conocer sus problemas y trabajar para dar respuestas, especialmente a quienes más lo necesitan.

El peronismo cuestionó al Gobierno y pidió atender el mensaje

Entre los dirigentes peronistas, la relación entre la economía y el bienestar social concentró buena parte de las reacciones. El exgobernador de San Juan Sergio Uñac sostuvo que las palabras de León XIV interpelan especialmente a quienes tienen responsabilidades públicas y recordó que "detrás de cada número hay una familia, un trabajador, un jubilado, un joven con sueños".

La definición sobre el papel de la economía también fue compartida por Juan Grabois y Jorge Taiana. En tanto, José Ignacio de Mendiguren vinculó el planteo del Pontífice con el legado de Francisco y sostuvo que el desarrollo y la justicia social son parte del camino hacia la paz.

El diputado Itai Hagman, por su parte, consideró que el mensaje humanista de León XIV interpela a la sociedad más allá de las creencias religiosas o las posiciones ideológicas.

La educación pública y los derechos de las personas con discapacidad fueron otros de los temas destacados por la oposición. La diputada Victoria Tolosa Paz valoró el llamado a defender las universidades como espacios de conocimiento y oportunidades, y a garantizar la dignidad y los derechos de las personas con discapacidad.

Las críticas más directas al oficialismo llegaron del intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, quien cuestionó la reacción de los funcionarios durante el discurso. "Milei, Caputo y todo su gobierno aplaudían. La desconexión con la realidad es total", escribió en X.

La diputada Cecilia Moreau también puso en duda la recepción del mensaje por parte del Gobierno y preguntó: "¿Escucharán el mensaje o solo se limitarán a aplaudirlo?".

En tanto, el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, reclamó que las palabras del Pontífice sirvan "para que el gobierno escuche". El diputado Esteban Paulón consideró que el discurso dejó varias lecciones para la dirigencia, entre ellas el respeto por la ley, la defensa de las universidades y la educación pública, y el cuidado de los adultos mayores y las personas con discapacidad.