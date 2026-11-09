Violenta pelea en Catamarca terminó con un hombre apuñalado y otro detenido

Un hombre de 41 años fue aprehendido anoche en la localidad de Los Altos, departamento Santa Rosa, luego de protagonizar un episodio de violencia en el barrio San Isidro, donde habría agredido físicamente a otro hombre utilizando un arma blanca.

De acuerdo con la información policial, el procedimiento se llevó a cabo alrededor de las 23:00, cuando numerarios de la Comisaría Los Altos intervinieron en el sector y procedieron a la aprehensión del presunto agresor, de 41 años.

La víctima, un hombre de 44 años, habría resultado lesionada durante el ataque, en el que el acusado habría utilizado un puñal. La intervención policial permitió concretar la aprehensión del sospechoso y avanzar con las actuaciones correspondientes para esclarecer lo sucedido.

La víctima fue trasladada a la Capital

Como consecuencia de las lesiones sufridas, el hombre de 44 años recibió asistencia médica por parte de profesionales del hospital zonal. Sin embargo, debido a la situación que presentaba, desde ese establecimiento sanitario dispusieron su derivación al Hospital San Juan Bautista de la Capital, donde continuaría con la atención médica correspondiente.

El acusado quedó a disposición de la Justicia

En el marco del procedimiento, el puñal que habría sido utilizado durante la agresión quedó en calidad de secuestro, como parte de los elementos vinculados con la investigación.

Por su parte, el hombre de 41 años fue alojado en la dependencia policial, donde quedó a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Este, organismo que intervendrá en las actuaciones judiciales correspondientes.