Resultado del sorteo matutino de la quiniela de Catamarca

Quiniela de Catamarca

Sorteo matutino nº 30422

7088

6422

4727

3287

4494

1827

6371

0600

5362

1185

2021

4782

9789

8785

4369

8972

8120

9854

2245

8894

El número ganador es el 88.

El número 88 en el mundo de los sueños es el Papa.

¿Cómo se gana en la quiniela?

El premio depende de cuántos números acertaste y de cuánto apostaste. Las combinaciones más comunes son:

Apuesta a 1 cifra: Si apostaste al número 7, ganás si ese número aparece en el último dígito de los resultados.

Apuesta a 2 cifras: Por ejemplo, si elegiste el 35, ganás si las últimas dos cifras del resultado coinciden con tu número.

Apuesta a 3 cifras: Elegiste el 426 y ganás si las últimas tres cifras del resultado son 426.

Apuesta a 4 cifras: Si jugaste al 7890, ganás si el número completo coincide con las últimas cuatro cifras del resultado.

El monto del premio varía en función del tipo de apuesta y del monto jugado. Las agencias tienen tablas específicas para calcular las ganancias.