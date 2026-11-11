Crimen en las 920: una discusión habría desencadenado la trágica muerte de Aurora Carrizo

La investigación por el homicidio de Aurora Carrizo, de 79 años, ocurrido este martes en una vivienda del barrio 920 Viviendas, continúa en marcha y tiene como principal objetivo esclarecer las circunstancias en las que se produjo el violento episodio que terminó con la vida de la mujer.

El hecho generó una intervención judicial y policial destinada a reconstruir lo sucedido dentro de la vivienda y determinar cómo se desencadenó la situación que derivó en las lesiones de las personas involucradas y en el fallecimiento de la víctima.

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, una de las hipótesis que se encuentra bajo análisis apunta a que el episodio habría comenzado con una fuerte discusión. En medio de ese confuso escenario se habrían producido las lesiones que posteriormente quedaron bajo investigación.

Sin embargo, las circunstancias concretas del enfrentamiento todavía deben ser establecidas por los investigadores, que trabajan para determinar qué ocurrió, cómo se desarrollaron los acontecimientos y cuál fue la participación de cada una de las personas involucradas.

La nieta de la víctima permanece aprehendida

Entre los datos centrales de la investigación se encuentra la situación de Dana Vega, identificada como nieta de Aurora Carrizo y una persona trans, quien permanece aprehendida en averiguación del hecho. Su situación se encuentra bajo análisis de la Justicia, que busca establecer las circunstancias en las que se produjo el episodio y determinar las responsabilidades correspondientes a partir de los elementos reunidos durante las primeras actuaciones.

La aprehensión se enmarca en las diligencias destinadas a esclarecer el homicidio, aunque la investigación continúa abierta y las autoridades trabajan para reconstruir integralmente lo sucedido.

Nicolás Mercado también habría resultado herido

Otro de los datos incorporados a la investigación está relacionado con Nicolás Mercado, de 81 años, pareja de la mujer fallecida, quien también habría resultado lesionado durante el confuso episodio.

La información conocida e informada a La Unión señala que tanto Mercado como Dana Vega presentaban heridas en los brazos.

La existencia de estas lesiones constituye uno de los elementos que deberán ser considerados para reconstruir la secuencia de los acontecimientos. Los investigadores buscan establecer en qué circunstancias se produjeron, cuál fue el desarrollo de la discusión y cómo se llegó al desenlace fatal.

El traslado al San Juan Bautista y la intervención de la Justicia

Uno de los momentos determinantes para el inicio de las actuaciones judiciales fue el traslado de urgencia de Aurora Carrizo al Hospital Interzonal San Juan Bautista. Cuando la mujer ingresó al centro de salud, el personal médico constató que ya se encontraba sin signos vitales. A partir de los primeros datos recabados en el establecimiento sanitario, tomó intervención la Justicia y se dispusieron las medidas correspondientes para establecer cómo habían ocurrido los hechos.

La constatación del fallecimiento puso en marcha las actuaciones destinadas a determinar las circunstancias de la muerte y reunir los elementos necesarios para avanzar con la investigación.

Desde entonces, las diligencias se orientaron a reconstruir lo sucedido en la vivienda del barrio 920 Viviendas, identificar las circunstancias que rodearon el episodio y establecer la participación de las personas que se encontraban involucradas.

En la investigación trabajan efectivos de la División Homicidios junto con la Fiscalía, que llevan adelante las tareas necesarias para esclarecer el episodio.

La intervención judicial también contempla el análisis de los elementos reunidos durante las primeras actuaciones y las medidas dispuestas luego de que el personal médico constatara que la mujer había ingresado al hospital sin signos vitales. La investigación se encuentra a cargo de la fiscal de Violencia Familiar y de Género, Alejandra Antonino, quien interviene en el expediente.

La autopsia se realiza hoy

Como parte de las medidas previstas en la causa, durante el transcurso de la mañana se le practicará la autopsia a Aurora Carrizo. El procedimiento forma parte de las diligencias judiciales destinadas a esclarecer las circunstancias del fallecimiento de la mujer, ocurrido luego del violento episodio registrado en el barrio 920 Viviendas.

La realización de la autopsia se incorpora a una investigación que busca determinar cómo se produjo la muerte y aportar elementos para reconstruir lo sucedido.

Mientras tanto, Dana Vega permanece aprehendida en averiguación del hecho y Nicolás Mercado, de 81 años, también aparece mencionado entre las personas que habrían resultado lesionadas, con heridas en los brazos.