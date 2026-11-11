¿Se viene un cambio de tiempo a Catamarca? El pronóstico para el resto de la semana

El pronóstico del tiempo anticipa varios días de condiciones cambiantes para la Capital provincial. De acuerdo con los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el calor será protagonista durante el jueves y el viernes, con temperaturas máximas cercanas a los 40°C, cielo mayormente despejado y presencia de viento norte.

No obstante, el escenario meteorológico comenzará a modificarse hacia la noche del viernes y, especialmente, durante la madrugada del sábado. La llegada de un frente frío desde el sector sur favorecerá el desarrollo de tormentas y dará lugar a un descenso térmico que se extenderá durante el fin de semana.

Jueves: una jornada de calor intenso y cielo despejado

Para este jueves 12 de noviembre, se espera una jornada cálida en la Capital catamarqueña, con temperaturas que oscilarán entre una mínima de 25°C y una máxima de 40°C. Las condiciones estarán marcadas por un cielo despejado, sin precipitaciones previstas.

Durante la siesta, el viento soplará desde el norte con velocidades estimadas de entre 30 y 45 kilómetros por hora, un factor que acompañará las condiciones calurosas previstas para toda la jornada.

En cuanto a las precipitaciones, el pronóstico estima un registro de 0 milímetros, por lo que no se esperan lluvias durante este jueves.

Viernes: continuará el calor, pero aumentará la inestabilidad hacia la noche

El viernes 13 de noviembre mantendrá condiciones de temperaturas elevadas. La mínima rondará los 28°C, mientras que la máxima llegará a los 39°C, por lo que el calor continuará siendo una de las principales características meteorológicas en la ciudad.

Durante gran parte del día, el cielo permanecerá mayormente despejado. Sin embargo, durante la tarde se espera viento del norte, con ráfagas que podrían alcanzar velocidades de entre 30 y 50 kilómetros por hora.

El cambio más importante llegará hacia la noche, cuando las condiciones comenzarán a tornarse inestables. Para ese período, se prevé la posibilidad de tormentas aisladas, que podrían dejar chaparrones dispersos en distintos sectores de la Capital.

La precipitación estimada para el viernes se ubica entre 0 y 1 milímetro, aunque el pronóstico contempla la posibilidad de lluvias aisladas asociadas a esta inestabilidad nocturna.

Sábado: el ingreso del frente frío traerá tormentas y un cambio térmico

El panorama comenzará a cambiar desde el amanecer del sábado 14 de noviembre. Según el pronóstico, ingresará un frente frío desde el sur, que provocará tormentas y un descenso de las temperaturas en la Capital.

Para esta jornada se anticipan tormentas fuertes durante la mañana y tormentas nuevamente hacia la tarde-noche. En cuanto al comportamiento del viento, se prevé que sople desde el este y luego rote hacia el oeste.

Las temperaturas también reflejarán el cambio de las condiciones meteorológicas. La mínima prevista será de 23°C, mientras que la máxima alcanzará los 32°C.

De esta manera, después de dos jornadas con registros térmicos cercanos a los 40°C, el sábado marcará una modificación en el escenario del tiempo, con mayor presencia de nubosidad, precipitaciones y temperaturas más moderadas.

Domingo: seguirán las tormentas y bajará la máxima a 27°C

Para el domingo 15 de noviembre, la inestabilidad continuará presente durante toda la jornada. El pronóstico anticipa tormentas aisladas a lo largo del día, por lo que las condiciones lluviosas podrían mantenerse en distintos momentos.

El viento soplará desde el noreste, mientras que las temperaturas mostrarán un nuevo descenso respecto de los valores registrados durante el comienzo de la semana.

La mínima se ubicará en torno a los 20°C y la máxima llegará solamente a los 27°C, consolidando un fin de semana con temperaturas considerablemente inferiores a las previstas para el jueves y el viernes.