El testimonio que cambió el rumbo de la causa por el crimen de Aurora Carrizo

La investigación por el homicidio de Aurora Carrizo, la mujer de 76 años asesinada de dos puñaladas en su departamento del barrio 920 Viviendas, tendrá mañana viernes una instancia clave: Dana Vega, su nieta de 39 años, será indagada por la fiscal Alejandra Antonino.

La mujer permanece detenida desde la noche del martes, cuando ocurrió el ataque. En un primer momento también había sido arrestado Mercado, de 82 años, pareja de la víctima, pero recuperó la libertad ayer después de declarar ante la Justicia. Su testimonio habría sido determinante para esclarecer las circunstancias del hecho. El hombre fue testigo presencial de la agresión que terminó con la vida de Aurora y sus dichos permitieron orientar las sospechas hacia Vega, quien habría atacado a la mujer con un arma blanca, provocándole heridas en la cabeza y el abdomen.

Pericias

Tras su declaración, Mercado solicitó ser tenido como querellante particular y estará representado por el abogado Pablo Molas.

En paralelo, la Fiscalía ordenó una evaluación de salud mental de la imputada, luego de conocerse que habría intentado quitarse la vida durante la mañana del mismo martes. El examen determinó que comprende la criminalidad de sus actos y puede permanecer alojada en una dependencia policial.

Mientras se incorporan nuevas pruebas, los investigadores todavía no lograron establecer el móvil del homicidio. La audiencia de mañana será una oportunidad para conocer la versión de la principal sospechosa.