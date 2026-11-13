Alerta amarilla por lluvias y tormentas para Catamarca: las zonas afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció una alerta amarilla por lluvias y tormentas para este viernes en distintos sectores de la Puna de Catamarca. La advertencia comprende cuatro áreas del territorio provincial: la Puna de Tinogasta, la Puna de Antofagasta de la Sierra, la Puna de Belén y la Puna de Santa María.

De acuerdo con el informe meteorológico, las condiciones previstas estarán caracterizadas por la presencia de lluvias y tormentas aisladas, algunas de las cuales podrían alcanzar intensidad localmente fuerte. El fenómeno contempla distintos factores de inestabilidad que podrían manifestarse durante el desarrollo de las precipitaciones, entre ellos abundante caída de agua en períodos cortos, granizo ocasional, frecuente actividad eléctrica y ráfagas de viento.

La advertencia del organismo nacional pone el foco en cuatro sectores de la región puneña catamarqueña, donde se prevé que las condiciones meteorológicas puedan presentar episodios de mayor intensidad. La posibilidad de que algunas tormentas sean localmente fuertes implica que las precipitaciones no necesariamente tendrán el mismo comportamiento en toda el área alcanzada por el aviso.

Cuáles son las zonas de Catamarca afectadas

La alerta amarilla alcanza específicamente a las regiones puneñas de cuatro departamentos de la provincia. La delimitación informada por el Servicio Meteorológico Nacional incluye:

Puna de Tinogasta.

Puna de Antofagasta de la Sierra.

Puna de Belén.

Puna de Santa María.

Estos sectores conforman el área geográfica comprendida en el aviso meteorológico para este viernes. La advertencia contempla la posibilidad de lluvias y tormentas aisladas, con algunos episodios que podrían adquirir características localmente fuertes.

Abundantes precipitaciones en cortos períodos

Entre las principales características previstas para el fenómeno, el SMN señaló que algunas tormentas podrían estar acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos períodos. Este aspecto constituye uno de los elementos destacados de la advertencia, debido a la posibilidad de que se registren importantes volúmenes de agua en lapsos reducidos.

Además de las lluvias, el informe contempla la posibilidad de granizo ocasional, un fenómeno que podría presentarse durante el desarrollo de algunos de los episodios de tormenta. A esto se sumaría la presencia de frecuente actividad eléctrica y ráfagas de viento, otros dos componentes mencionados en la descripción meteorológica.

Se esperan acumulados de entre 20 y 50 milímetros

En cuanto a los registros de lluvia, el organismo meteorológico estimó valores de precipitación acumulada de entre 20 y 50 milímetros para el área comprendida en la alerta.

Sin embargo, el informe también advierte que esos valores podrían ser superados de manera local. Esto significa que, en determinados sectores de las zonas alcanzadas por el fenómeno, los acumulados podrían ubicarse por encima del rango previsto.