Resultado del sorteo nocturno de la quiniela de Catamarca

Quiniela de Catamarca

Sorteo nocturno nº 29215

5415

3824

6143

0388

5492

4724

1928

3997

4452

3044

0457

7774

3524

7556

7420

9028

7499

4227

4502

1060

El número 15 en el mundo de los sueños es la niña bonita. Este número simboliza la suerte, la alegría y los buenos augurios. En la interpretación popular, "la niña bonita" está asociada a noticias positivas, momentos agradables y rachas favorables. Soñar con este número suele interpretarse como una señal de optimismo y de oportunidades que se presentan de manera inesperada.

¿Cómo se gana en la quiniela?

El premio depende de cuántos números acertaste y de cuánto apostaste. Las combinaciones más comunes son:

Apuesta a 1 cifra: Si apostaste al número 7, ganás si ese número aparece en el último dígito de los resultados.

Apuesta a 2 cifras: Por ejemplo, si elegiste el 35, ganás si las últimas dos cifras del resultado coinciden con tu número.

Apuesta a 3 cifras: Elegiste el 426 y ganás si las últimas tres cifras del resultado son 426.

Apuesta a 4 cifras: Si jugaste al 7890, ganás si el número completo coincide con las últimas cuatro cifras del resultado.

El monto del premio varía en función del tipo de apuesta y del monto jugado. Las agencias tienen tablas específicas para calcular las ganancias.