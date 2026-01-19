Resultado del sorteo nocturno de la quiniela de Catamarca

Quiniela de Catamarca
Sorteo nocturno nº 29215
- 5415
- 3824
- 6143
- 0388
- 5492
- 4724
- 1928
- 3997
- 4452
- 3044
- 0457
- 7774
- 3524
- 7556
- 7420
- 9028
- 7499
- 4227
- 4502
- 1060
El número 15 en el mundo de los sueños es la niña bonita. Este número simboliza la suerte, la alegría y los buenos augurios. En la interpretación popular, "la niña bonita" está asociada a noticias positivas, momentos agradables y rachas favorables. Soñar con este número suele interpretarse como una señal de optimismo y de oportunidades que se presentan de manera inesperada.
¿Cómo se gana en la quiniela?
El premio depende de cuántos números acertaste y de cuánto apostaste. Las combinaciones más comunes son:
- Apuesta a 1 cifra: Si apostaste al número 7, ganás si ese número aparece en el último dígito de los resultados.
- Apuesta a 2 cifras: Por ejemplo, si elegiste el 35, ganás si las últimas dos cifras del resultado coinciden con tu número.
- Apuesta a 3 cifras: Elegiste el 426 y ganás si las últimas tres cifras del resultado son 426.
- Apuesta a 4 cifras: Si jugaste al 7890, ganás si el número completo coincide con las últimas cuatro cifras del resultado.
El monto del premio varía en función del tipo de apuesta y del monto jugado. Las agencias tienen tablas específicas para calcular las ganancias.