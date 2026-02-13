Resultado del sorteo de la primera de la quiniela de Catamarca

Quiniela de Catamarca

Sorteo de la primera nº 29321

3698

2150

2410

0693

2476

9578

8088

2345

4261

5236

9671

1383

6966

8360

7292

0335

5747

7496

5083

9081

El número 98 en el mundo de los sueños es la lavandera.

La lavandera simboliza limpieza, renovación y necesidad de aclarar situaciones. En el plano simbólico suele asociarse a la idea de "lavar" problemas, ordenar asuntos pendientes o empezar de nuevo tras una etapa complicada.

¿Cómo se gana en la quiniela?

El premio depende de cuántos números acertaste y de cuánto apostaste. Las combinaciones más comunes son:

Apuesta a 1 cifra: Si apostaste al número 7, ganás si ese número aparece en el último dígito de los resultados.

Apuesta a 2 cifras: Por ejemplo, si elegiste el 35, ganás si las últimas dos cifras del resultado coinciden con tu número.

Apuesta a 3 cifras: Elegiste el 426 y ganás si las últimas tres cifras del resultado son 426.

Apuesta a 4 cifras: Si jugaste al 7890, ganás si el número completo coincide con las últimas cuatro cifras del resultado.

El monto del premio varía en función del tipo de apuesta y del monto jugado. Las agencias tienen tablas específicas para calcular las ganancias.