Resultado del sorteo de la primera de la quiniela de Catamarca

Quiniela de Catamarca
Sorteo de la primera nº 29321
- 3698
- 2150
- 2410
- 0693
- 2476
- 9578
- 8088
- 2345
- 4261
- 5236
- 9671
- 1383
- 6966
- 8360
- 7292
- 0335
- 5747
- 7496
- 5083
- 9081
El número 98 en el mundo de los sueños es la lavandera.
La lavandera simboliza limpieza, renovación y necesidad de aclarar situaciones. En el plano simbólico suele asociarse a la idea de "lavar" problemas, ordenar asuntos pendientes o empezar de nuevo tras una etapa complicada.
¿Cómo se gana en la quiniela?
El premio depende de cuántos números acertaste y de cuánto apostaste. Las combinaciones más comunes son:
- Apuesta a 1 cifra: Si apostaste al número 7, ganás si ese número aparece en el último dígito de los resultados.
- Apuesta a 2 cifras: Por ejemplo, si elegiste el 35, ganás si las últimas dos cifras del resultado coinciden con tu número.
- Apuesta a 3 cifras: Elegiste el 426 y ganás si las últimas tres cifras del resultado son 426.
- Apuesta a 4 cifras: Si jugaste al 7890, ganás si el número completo coincide con las últimas cuatro cifras del resultado.
El monto del premio varía en función del tipo de apuesta y del monto jugado. Las agencias tienen tablas específicas para calcular las ganancias.