Resultados del sorteo matutino de la quiniela de Catamarca

Quiniela de Catamarca
Sorteo matutino nº 2 9 3 2 2
- 4059
- 8758
- 6001
- 0434
- 9600
- 3524
- 5726
- 0674
- 3936
- 9067
- 9447
- 9418
- 9724
- 4624
- 2382
- 1922
- 9652
- 4019
- 9996
- 9329
El número 59 en el mundo de los sueños es planta.
Este número simboliza crecimiento, progreso lento pero firme y desarrollo personal o material. En el plano simbólico se asocia a procesos que necesitan tiempo para dar frutos y a la importancia de cuidar lo que se está construyendo.
¿Cómo se gana en la quiniela?
El premio depende de cuántos números acertaste y de cuánto apostaste. Las combinaciones más comunes son:
- Apuesta a 1 cifra: Si apostaste al número 7, ganás si ese número aparece en el último dígito de los resultados.
- Apuesta a 2 cifras: Por ejemplo, si elegiste el 35, ganás si las últimas dos cifras del resultado coinciden con tu número.
- Apuesta a 3 cifras: Elegiste el 426 y ganás si las últimas tres cifras del resultado son 426.
- Apuesta a 4 cifras: Si jugaste al 7890, ganás si el número completo coincide con las últimas cuatro cifras del resultado.
El monto del premio varía en función del tipo de apuesta y del monto jugado. Las agencias tienen tablas específicas para calcular las ganancias.