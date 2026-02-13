Resultados del sorteo matutino de la quiniela de Catamarca

Quiniela de Catamarca

Sorteo matutino nº 2 9 3 2 2

4059

8758

6001

0434

9600

3524

5726

0674

3936

9067

9447

9418

9724

4624

2382

1922

9652

4019

9996

9329

El número 59 en el mundo de los sueños es planta.

Este número simboliza crecimiento, progreso lento pero firme y desarrollo personal o material. En el plano simbólico se asocia a procesos que necesitan tiempo para dar frutos y a la importancia de cuidar lo que se está construyendo.

¿Cómo se gana en la quiniela?

El premio depende de cuántos números acertaste y de cuánto apostaste. Las combinaciones más comunes son:

Apuesta a 1 cifra: Si apostaste al número 7, ganás si ese número aparece en el último dígito de los resultados.

Apuesta a 2 cifras: Por ejemplo, si elegiste el 35, ganás si las últimas dos cifras del resultado coinciden con tu número.

Apuesta a 3 cifras: Elegiste el 426 y ganás si las últimas tres cifras del resultado son 426.

Apuesta a 4 cifras: Si jugaste al 7890, ganás si el número completo coincide con las últimas cuatro cifras del resultado.

El monto del premio varía en función del tipo de apuesta y del monto jugado. Las agencias tienen tablas específicas para calcular las ganancias.