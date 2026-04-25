Resultado del sorteo de la primera de la quiniela de Catamarca

Quiniela de Catamarca
Sorteo de la primera nº 2 9 5 9 61716
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Número ganador: 16
Significado en los sueños:
16 - El anillo
El anillo simboliza compromisos, uniones y promesas importantes. Soñar con este elemento suele asociarse con vínculos afectivos, acuerdos o proyectos que se consolidan. Representa estabilidad, compromiso y la posibilidad de fortalecer relaciones o iniciar nuevas etapas.