Resultado del sorteo de la primera de la quiniela de Catamarca

Quiniela de Catamarca

Sorteo de la primera nº 2 9 5 9 61716

5897 5181 2844 5919 5801 7282 3073 4785 3663 1931 5935 1497 1327 8967 8038 5181 3006 3528 6693

Número ganador: 16

Significado en los sueños:

16 - El anillo

El anillo simboliza compromisos, uniones y promesas importantes. Soñar con este elemento suele asociarse con vínculos afectivos, acuerdos o proyectos que se consolidan. Representa estabilidad, compromiso y la posibilidad de fortalecer relaciones o iniciar nuevas etapas.