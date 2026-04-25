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Resultado del sorteo de la primera de la quiniela de Catamarca

Sábado 25 de abril de 2026.

25 Abril de 2026 11.41

Quiniela de Catamarca

Sorteo de la primera nº 2 9 5 9 61716

  1. 5897
  2. 5181
  3. 2844
  4. 5919
  5. 5801
  6. 7282
  7. 3073
  8. 4785
  9. 3663
  10. 1931
  11. 5935
  12. 1497
  13. 1327
  14. 8967
  15. 8038
  16. 5181
  17. 3006
  18. 3528
  19. 6693

Número ganador: 16

Significado en los sueños:
16 - El anillo
El anillo simboliza compromisos, uniones y promesas importantes. Soñar con este elemento suele asociarse con vínculos afectivos, acuerdos o proyectos que se consolidan. Representa estabilidad, compromiso y la posibilidad de fortalecer relaciones o iniciar nuevas etapas.

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