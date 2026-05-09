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Resultado del sorteo de la primera de la quiniela de Catamarca

Sábado 9 de mayo de 2026.

9 Mayo de 2026 11.40

Quiniela de Catamarca

Sorteo de la primera nº 29651

  1. 0204
  2. 7353
  3. 9465
  4. 6367
  5. 7781
  6. 9126
  7. 4284
  8. 7549
  9. 4879
  10. 0554
  11. 2709
  12. 9171
  13. 8003
  14. 3332
  15. 2547
  16. 5421
  17. 2945
  18. 2330
  19. 8701
  20. 0348

Número ganador: 04

Significado en los sueños:
04 - La cama

Soñar con la cama se relaciona con el descanso, la intimidad y la necesidad de recuperar energías. Puede indicar búsqueda de tranquilidad, seguridad emocional o deseo de estabilidad en la vida personal. También simboliza refugio, calma y momentos de introspección.

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