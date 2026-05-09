Resultado del sorteo de la primera de la quiniela de Catamarca

Quiniela de Catamarca
Sorteo de la primera nº 29651
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Número ganador: 04
Significado en los sueños:
04 - La cama
Soñar con la cama se relaciona con el descanso, la intimidad y la necesidad de recuperar energías. Puede indicar búsqueda de tranquilidad, seguridad emocional o deseo de estabilidad en la vida personal. También simboliza refugio, calma y momentos de introspección.