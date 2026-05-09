Resultado del sorteo de la primera de la quiniela de Catamarca

Quiniela de Catamarca

Sorteo de la primera nº 29651

0204 7353 9465 6367 7781 9126 4284 7549 4879 0554 2709 9171 8003 3332 2547 5421 2945 2330 8701 0348

Número ganador: 04

Significado en los sueños:

04 - La cama

Soñar con la cama se relaciona con el descanso, la intimidad y la necesidad de recuperar energías. Puede indicar búsqueda de tranquilidad, seguridad emocional o deseo de estabilidad en la vida personal. También simboliza refugio, calma y momentos de introspección.