Resultado del sorteo de la primera de la quiniela de Catamarca

Quiniela de Catamarca

Sorteo de la primera

9577 6921 3992 4743 5542 7963 3857 6672 8952 0992 3910 6111 9529 2312 0138 5291 4674 1558 4160 9281

Número ganador: 77

Significado en los sueños:

77 - Pierna mujer

La pierna de mujer simboliza avance, atracción y movimiento hacia nuevas experiencias. En los sueños suele representar el progreso en asuntos personales, la confianza para seguir adelante y el impulso para alcanzar objetivos. También puede estar vinculada con el deseo, la belleza y las relaciones afectivas.