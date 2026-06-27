Resultado del sorteo de la primera de la quiniela de Catamarca

Quiniela de Catamarca
Sorteo de la primera
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- 4674
- 1558
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- 9281
Número ganador: 77
Significado en los sueños:
77 - Pierna mujer
La pierna de mujer simboliza avance, atracción y movimiento hacia nuevas experiencias. En los sueños suele representar el progreso en asuntos personales, la confianza para seguir adelante y el impulso para alcanzar objetivos. También puede estar vinculada con el deseo, la belleza y las relaciones afectivas.