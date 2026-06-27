  • Dólar
  • BNA $1445 ~ $1495
  • BLUE $1495 ~ $1515
  • TURISTA $1878.5 ~ $1878.5

18 C ° ST 16.72 °

Unión Radio 91.3 en vivo

Resultado del sorteo de la primera de la quiniela de Catamarca

Sábado 27 de junio de 2026.

27 Junio de 2026 10.26

Quiniela de Catamarca

Sorteo de la primera

  1. 9577
  2. 6921
  3. 3992
  4. 4743
  5. 5542
  6. 7963
  7. 3857
  8. 6672
  9. 8952
  10. 0992
  11. 3910
  12. 6111
  13. 9529
  14. 2312
  15. 0138
  16. 5291
  17. 4674
  18. 1558
  19. 4160
  20. 9281

Número ganador: 77

Significado en los sueños:
77 - Pierna mujer

La pierna de mujer simboliza avance, atracción y movimiento hacia nuevas experiencias. En los sueños suele representar el progreso en asuntos personales, la confianza para seguir adelante y el impulso para alcanzar objetivos. También puede estar vinculada con el deseo, la belleza y las relaciones afectivas.

MÁS LEIDAS

Seguí leyendo también