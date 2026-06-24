Allanaron el departamento de Jesica Cirio: encontraron armas, dólares y drogas

En el marco de un procedimiento ejecutado el domingo pasado, la Justicia llevó a cabo un allanamiento en el inmueble ubicado en el piso 18 de la calle Ortega y Gasset 1661, en el barrio porteño de Palermo. La propiedad, localizada a una cuadra de la avenida del Libertador y caracterizada por una vista privilegiada, es el lugar donde reside actualmente la modelo y conductora de televisión Jésica Cirio junto a su nueva pareja, Nicolás Trombino. Durante la inspección, las fuerzas de seguridad reportaron el hallazgo de sustancias estupefacientes y material bélico.

En lo que respecta a las sustancias incautadas, se detalló la presencia de dos bolsas diferenciadas:

Una bolsa que contenía una sustancia en polvo de color rosa, con un peso de 0,83 gramos, señalada como la droga potencialmente conocida como tusi o cocaína rosa.

Una segunda bolsa con una sustancia granulada y amarronada, cuyo peso arrojó un total de 1,57 gramos.

Efectivos de la Gendarmería Nacional, quienes estuvieron a cargo de realizar las tareas operativas dentro del departamento, efectuaron un test de orientación química en el lugar de los hechos. Dicho examen arrojó un resultado positivo para cocaína.

Paralelamente, el personal actuante procedió al secuestro de armamento y municiones que se encontraban en el interior de la vivienda. El detalle técnico de los elementos hallados se compone por:

Una escopeta de repetición marca Akkar, modelo Stopping Power, calibre 12 mm (Número de serie 173/174).

Una pistola Glock, modelo 19, calibre 9 mm (Número de serie PHE455).

Cargadores correspondientes a la pistola Glock.

Cajas de municiones marca CBC, adaptadas para calibres 9 mm y 12 mm.

Adicionalmente, en el transcurso de las pesquisas efectuadas dentro del inmueble de Palermo, las autoridades contabilizaron y secuestraron la suma de 19.000 dólares.

Descargos de los allegados y derivación institucional

Tras la trascendencia pública de los elementos decomisados en la propiedad de Ortega y Gasset, allegados a la pareja brindaron explicaciones al diario LA NACION. Con respecto a la situación de las armas de fuego, afirmaron que pertenecen a Nicolás Trombino y aseguraron que el mismo cuenta con los papeles al día y la debida licencia emitida por la Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac). En relación con las sustancias prohibidas detectadas por la Gendarmería Nacional, personas cercanas a la conductora televisiva manifestaron que la droga estaba destinada al consumo personal y que pertenecería formalmente a la actual pareja de Cirio.

Desde la perspectiva del fuero penal, estos acontecimientos provocaron un cambio inmediato en la competencia del caso. El expediente original es llevado adelante por el juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, y el fiscal Sergio Mola. No obstante, al evaluar que el hallazgo de las drogas y las armas constituye una cuestión completamente ajena a la causa matriz que ellos lideran, ambos funcionarios judiciales decidieron declararse incompetentes. En consecuencia, resolvieron enviar esta derivación específica del asunto a la justicia federal de la Capital Federal para su correspondiente tratamiento.

El origen del expediente y las conexiones patrimoniales

Este escenario judicial no se desenvuelve de forma aislada, sino que representa una nueva derivación del caso penal que se inició originalmente a partir del viaje efectuado por Martín Insaurralde en un yate. En aquel momento, Insaurralde ejercía las funciones de jefe de Gabinete del gobernador bonaerense Axel Kicillof. Aquel episodio dio origen a una exhaustiva investigación judicial enfocada en el patrimonio del funcionario por la presunta comisión de los delitos de lavado de dinero y supuesto enriquecimiento ilícito. Jésica Cirio estuvo casada en primeras nupcias con Insaurralde, matrimonio que se celebró en el año 2014 y concluyó con su separación en el año 2022.

La propiedad donde se desencadenaron los hallazgos recientes también se encuentra bajo la lupa económica de las autoridades. El departamento de la calle Ortega y Gasset fue adquirido por la propia conductora en el año 2015 a cambio de un monto de US$385.000 dólares. Esta transacción inmobiliaria específica quedó incorporada dentro de las líneas de investigación de la Justicia por su posible vinculación con fondos provenientes de Martín Insaurralde.

El objetivo inicial trazado por los investigadores para los procedimientos del pasado domingo consistía estrictamente en la localización y secuestro de dispositivos tecnológicos aptos para el almacenamiento de información, tales como celulares, notebooks y memorias. La orden judicial abarcó de manera simultánea dos domicilios vinculados a Jésica Cirio y a su segundo marido, el empresario Elías Piccirillo.

Allanamientos simultáneos y la situación de Elías Piccirillo

Los operativos policiales se bifurcaron en dos locaciones geográficas distintas. Mientras que uno de los procedimientos se concentró en el departamento de Palermo, el restante se ejecutó en una vivienda ubicada en la localidad de Banfield, dentro del partido de Lomas de Zamora. En esta última locación es donde se encuentra Elías Piccirillo, quien contrajo matrimonio con la modelo en mayo de 2024.

Actualmente, Piccirillo se encuentra cumpliendo una medida de prisión domiciliaria, beneficio de carácter judicial que le fue concedido en noviembre pasado. Dicha restricción se le impuso en el marco de una causa penal independiente, donde se lo investiga por la presunta acción de plantarle un arma y drogas a un empresario con el que mantenía una deuda de dinero. Los vínculos comerciales y patrimoniales entre Piccirillo y Cirio también constan en los registros: un año antes de la boda, específicamente en 2023, el empresario le cedió a la conductora una propiedad valuada en 2,8 millones de dólares, la cual se sitúa en uno de los barrios pertenecientes al country Nordelta.

La reactivación y ejecución de estos allanamientos simultáneos por parte de las autoridades judiciales halló su detonante en la reciente difusión de registros audiovisuales. En dichos videos, grabados presuntamente en el transcurso del año 2023, se observa de manera explícita a la modelo exhibiendo fajos de moneda extranjera guardados en un vestidor. La locación de las imágenes se correspondería con la vivienda que Cirio compartía con su primer esposo en el barrio cerrado Fincas de San Vicente. Las secuencias muestran la acumulación de dólares en el interior de cajones de un ropero, resguardados y ocultos debajo de prendas de vestir como remeras y buzos. Ante la contundencia del material fílmico expuesto, la Justicia determinó que la difusión de los videos motivará de forma inexorable la realización de nuevos peritajes institucionales sobre los bienes y el entorno de la conductora.