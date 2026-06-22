Según la Iglesia, la visita del Papa León XIV a la Argentina podría incluir a Catamarca

El presidente de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), monseñor Marcelo Colombo, realizó este domingo una fuerte reflexión sobre la situación social e institucional que atraviesa el país. Durante una entrevista concedida a Radio Rivadavia, el titular del organismo eclesiástico manifestó su preocupación por lo que definió como un creciente proceso de deshumanización en la vida pública argentina y reclamó una mayor responsabilidad por parte de los distintos actores políticos e institucionales frente a las dificultades que enfrenta la población.

Colombo describió un escenario marcado por la confrontación permanente y cuestionó la forma en que se desarrollan muchas de las relaciones públicas e institucionales. "Hay una agresividad permanente en el modo de tratar al otro", afirmó, al tiempo que alertó sobre la existencia de "malos tratos" y "ninguneos institucionales" que, según indicó, afectan especialmente a los sectores más vulnerables de la sociedad.

Para ejemplificar esa realidad, el presidente de la CEA mencionó la situación de los jubilados y las dificultades que muchas personas encuentran al momento de acceder a turnos médicos. En ese contexto, remarcó que existen amplios sectores que atraviesan condiciones de gran precariedad. "Uno se da cuenta que tenemos gente que está en una situación muy precaria", expresó.

Críticas a todo el arco político e institucional

Durante la entrevista, Colombo aclaró que sus observaciones no estaban dirigidas exclusivamente al gobierno nacional. Por el contrario, sostuvo que el problema involucra a múltiples actores de la vida pública.

"No me refiero nada más al oficialismo; a veces pueden ser las oposiciones o a veces otros actores sociales que se desentienden", señaló el obispo, ampliando el alcance de su diagnóstico hacia todo el sistema político e institucional.

Según su mirada, la problemática trasciende las diferencias partidarias y se relaciona con una forma de actuar que termina dejando de lado las necesidades concretas de la población. En ese sentido, insistió en la necesidad de recuperar una visión colectiva y una mayor sensibilidad frente a las situaciones que afectan a los sectores más vulnerables.

La expectativa por una visita de León XIV a la Argentina

Uno de los momentos más relevantes de la entrevista estuvo vinculado a la posibilidad de una futura visita del papa León XIV a la Argentina. Tras la confirmación del viaje pontificio a Perú, Colombo sostuvo que esa visita y una eventual llegada al territorio argentino aparecen estrechamente relacionadas.

"Estamos muy esperanzados que sea pronto", afirmó el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, reflejando el optimismo existente dentro de la Iglesia respecto de una próxima visita pastoral.

El obispo también rechazó la existencia de objeciones internas dentro de la Iglesia ante una eventual llegada del Pontífice al país. En referencia a declaraciones que, según el conductor del programa, habría realizado el sacerdote y diputado nacional Juan Carlos Molina, Colombo aseguró que esa posición responde a motivaciones políticas personales y no al ámbito eclesial.

Catamarca entre las provincias mencionadas para un posible recorrido

Al referirse a los lugares que podrían integrar una futura visita papal, Colombo mencionó diversos destinos de relevancia religiosa y simbólica dentro del país.

Entre ellos nombró a Luján, Córdoba y distintas provincias del norte argentino, entre las que incluyó a Salta, La Rioja, Catamarca, Santiago del Estero y Tucumán.

La referencia adquiere especial relevancia para Catamarca, ya que la provincia fue mencionada explícitamente por el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina como uno de los lugares que podrían formar parte del itinerario de León XIV en caso de concretarse la visita.

Para ilustrar el impacto que un acontecimiento de estas características podría generar, Colombo recordó la visita realizada por el papa Juan Pablo II hace cuarenta años. Según expresó, aquel acontecimiento permanece vigente en la memoria colectiva de las comunidades que tuvieron contacto con el Pontífice.

"Ha quedado en la memoria de los pueblos como un momento único", sostuvo.

Una organización en marcha y sin fecha confirmada

Aunque todavía no existe una confirmación oficial sobre fechas o detalles concretos del viaje, Colombo aseguró que los preparativos avanzan con la expectativa de que la visita pueda concretarse.

"Sabemos que el Papa está muy deseoso de venir y a nosotros nos gustaría recibirlo", concluyó.

De esta manera, mientras la Iglesia mantiene la expectativa por una futura llegada de León XIV a la Argentina, Catamarca aparece entre las provincias mencionadas por la máxima autoridad de la Conferencia Episcopal Argentina como parte de un posible recorrido, en un contexto en el que el debate sobre la realidad social, institucional y humana del país también ocupa un lugar central en el mensaje de la Iglesia.