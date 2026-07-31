Resultado del sorteo matutino de la quiniela de Catamarca

Matutina 11.30 hs

Sorteo n° 29982

1- 6654

2- 4934

3- 8778

4- 7325

5- 8561

6- 0145

7- 5931

8- 5237

9- 0575

10- 9547

11- 4665

12- 1509

13- 8028

14- 3150

15- 7906

16- 9644

17- 6978

18- 9012

19- 4568

20- 2096

El 54 en el mundo de los sueños es La Vaca



