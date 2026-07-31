Resultado del sorteo matutino de la quiniela de Catamarca

Matutina 11.30 hs
Sorteo n° 29982
1- 6654
2- 4934
3- 8778
4- 7325
5- 8561
6- 0145
7- 5931
8- 5237
9- 0575
10- 9547
11- 4665
12- 1509
13- 8028
14- 3150
15- 7906
16- 9644
17- 6978
18- 9012
19- 4568
20- 2096
El 54 en el mundo de los sueños es La Vaca
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31 Julio de 2026 11.50
Matutina 11.30 hs
Sorteo n° 29982
1- 6654
2- 4934
3- 8778
4- 7325
5- 8561
6- 0145
7- 5931
8- 5237
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