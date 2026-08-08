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Resultado del sorteo de la primera de la quiniela de Catamarca

Sábado 8 de agosto de 2026

8 Agosto de 2026 11.34

Quiniela de Catamarca

Sorteo de la primera nº3 0 0 1 6

 

  1. 2842
  2. 9165
  3. 6362
  4. 4713
  5. 6529
  6. 5644
  7. 4632
  8. 7579
  9. 0524
  10. 0340
  11. 3514
  12. 2093
  13. 9891
  14. 4490
  15. 4703
  16. 4709
  17. 0326
  18. 3048
  19. 4230
  20. 1658 

Número ganador: 42

Significado en los sueños:
42 - Las zapatillas

Las zapatillas representan movimiento, camino y avance. En la interpretación tradicional de los sueños, este número se relaciona con la posibilidad de emprender un nuevo recorrido, tomar decisiones o avanzar hacia un objetivo. También puede simbolizar cambios, viajes o la necesidad de seguir adelante pese a las dificultades.

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