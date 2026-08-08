Resultado del sorteo de la primera de la quiniela de Catamarca

Quiniela de Catamarca
Sorteo de la primera nº3 0 0 1 6
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Número ganador: 42
Significado en los sueños:
42 - Las zapatillas
Las zapatillas representan movimiento, camino y avance. En la interpretación tradicional de los sueños, este número se relaciona con la posibilidad de emprender un nuevo recorrido, tomar decisiones o avanzar hacia un objetivo. También puede simbolizar cambios, viajes o la necesidad de seguir adelante pese a las dificultades.