Resultado del sorteo de la primera de la quiniela de Catamarca

Quiniela de Catamarca

Sorteo de la primera nº3 0 0 1 6

2842 9165 6362 4713 6529 5644 4632 7579 0524 0340 3514 2093 9891 4490 4703 4709 0326 3048 4230 1658

Número ganador: 42

Significado en los sueños:

42 - Las zapatillas

Las zapatillas representan movimiento, camino y avance. En la interpretación tradicional de los sueños, este número se relaciona con la posibilidad de emprender un nuevo recorrido, tomar decisiones o avanzar hacia un objetivo. También puede simbolizar cambios, viajes o la necesidad de seguir adelante pese a las dificultades.