  • Dólar
  • BNA $1480 ~ $1530
  • BLUE $1525 ~ $1545
  • TURISTA $1924 ~ $1924

7 C ° ST 3.74 °

Unión Radio 91.3 en vivo

Resultado del sorteo de la primera de la quiniela de Catamarca

Sábado 12 de septiembre de 2026.

12 Septiembre de 2026 10.17

Quiniela de Catamarca

Sorteo de la primera nº30161

  1. 2525
  2. 7688
  3. 6505
  4. 7126
  5. 4752
  6. 0626
  7. 4031
  8. 3950
  9. 8749
  10. 9531
  11. 8597
  12. 5242
  13. 1581
  14. 5915
  15. 7690
  16. 1596
  17. 5865
  18. 8828
  19. 8340
  20. 2452

Número ganador: 25

25 - La gallina 

Según la lista de significados de los sueños de la quiniela, el 25 corresponde a "La gallina". Este número se asocia tradicionalmente con la abundancia, el hogar y la prosperidad. También puede representar crecimiento y buenos resultados, especialmente en asuntos relacionados con la familia y aquello que se está construyendo de manera progresiva.

MÁS LEIDAS

Seguí leyendo también