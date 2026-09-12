Resultado del sorteo de la primera de la quiniela de Catamarca

Quiniela de Catamarca

Sorteo de la primera nº30161

2525 7688 6505 7126 4752 0626 4031 3950 8749 9531 8597 5242 1581 5915 7690 1596 5865 8828 8340 2452

Número ganador: 25

25 - La gallina

Según la lista de significados de los sueños de la quiniela, el 25 corresponde a "La gallina". Este número se asocia tradicionalmente con la abundancia, el hogar y la prosperidad. También puede representar crecimiento y buenos resultados, especialmente en asuntos relacionados con la familia y aquello que se está construyendo de manera progresiva.