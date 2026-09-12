Resultado del sorteo de la primera de la quiniela de Catamarca

Quiniela de Catamarca
Sorteo de la primera nº30161
- 2525
- 7688
- 6505
- 7126
- 4752
- 0626
- 4031
- 3950
- 8749
- 9531
- 8597
- 5242
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- 5915
- 7690
- 1596
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- 8828
- 8340
- 2452
Número ganador: 25
25 - La gallina
Según la lista de significados de los sueños de la quiniela, el 25 corresponde a "La gallina". Este número se asocia tradicionalmente con la abundancia, el hogar y la prosperidad. También puede representar crecimiento y buenos resultados, especialmente en asuntos relacionados con la familia y aquello que se está construyendo de manera progresiva.