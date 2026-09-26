Resultado del sorteo de la primera de la quiniela de Catamarca

Quiniela de Catamarca

Resultado de la Primera

N.º de sorteo: 30221

3562 4141 0117 0710 0140 3316 7775 4052 4308 2715 3138 9355 6308 5799 6718 6166 3985 7337 2740 7351

Número ganador: 62

62 - La inundación

El 62 corresponde a "La inundación". En esta tradición, se relaciona con situaciones que pueden desbordar, emociones intensas o circunstancias que requieren ser enfrentadas antes de recuperar el equilibrio. También puede simbolizar una etapa de cambios fuertes o inesperados.