  • Dólar
  • BNA $1495 ~ $1545
  • BLUE $1540 ~ $1560
  • TURISTA $1943.5 ~ $1943.5

29 C ° ST 28.37 °

Unión Radio 91.3 en vivo

Resultado del sorteo de la primera de la quiniela de Catamarca

Sábado 26 de septiembre de 2026.

26 Septiembre de 2026 10.34

Quiniela de Catamarca

Resultado de la Primera

N.º de sorteo: 30221

  1. 3562
  2. 4141
  3. 0117
  4. 0710
  5. 0140
  6. 3316
  7. 7775
  8. 4052
  9. 4308
  10. 2715
  11. 3138
  12. 9355
  13. 6308
  14. 5799
  15. 6718
  16. 6166
  17. 3985
  18. 7337
  19. 2740
  20. 7351

Número ganador: 62

62 - La inundación

El 62 corresponde a "La inundación". En esta tradición, se relaciona con situaciones que pueden desbordar, emociones intensas o circunstancias que requieren ser enfrentadas antes de recuperar el equilibrio. También puede simbolizar una etapa de cambios fuertes o inesperados.

MÁS LEIDAS

Seguí leyendo también