Resultado del sorteo de la primera de la quiniela de Catamarca

Quiniela de Catamarca
Resultado de la Primera
N.º de sorteo: 30221
- 3562
- 4141
- 0117
- 0710
- 0140
- 3316
- 7775
- 4052
- 4308
- 2715
- 3138
- 9355
- 6308
- 5799
- 6718
- 6166
- 3985
- 7337
- 2740
- 7351
Número ganador: 62
62 - La inundación
El 62 corresponde a "La inundación". En esta tradición, se relaciona con situaciones que pueden desbordar, emociones intensas o circunstancias que requieren ser enfrentadas antes de recuperar el equilibrio. También puede simbolizar una etapa de cambios fuertes o inesperados.