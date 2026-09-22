"Ya quiere salir caminando": el video viral de la Virgen de Luján que sorprende a todos

Este sábado, una escena registrada por las cámaras de seguridad del Santuario de San Cayetano, ubicado en el barrio porteño de Liniers, generó sorpresa entre quienes conocieron las imágenes a través de las redes sociales.

La protagonista del episodio fue una escultura de la Virgen de Luján, ubicada en el lugar para recibir a los fieles. En las imágenes se observa cómo la figura avanzó "sola" hasta la puerta del santuario, en un movimiento que rápidamente llamó la atención y comenzó a circular en las redes sociales.

El episodio tuvo una particularidad adicional: la escena ocurrió en un contexto relacionado con la próxima peregrinación hacia Luján, prevista para principios de octubre. Desde las redes oficiales del Santuario de San Cayetano utilizaron precisamente ese vínculo para acompañar la publicación del video con una frase que despertó todavía más interés.

"¡Nuestra Madre es peregrina y ya quiere salir caminando!", escribieron desde las redes oficiales de la iglesia. La expresión fue utilizada como una referencia directa a la condición de peregrina de la Virgen y a la cercanía de la peregrinación hacia Luján.

La explicación detrás del movimiento

Aunque las imágenes rápidamente despertaron interpretaciones y comentarios de distinto tipo, desde el propio lugar se brindó una explicación concreta sobre lo ocurrido. Según la explicación oficial, el desplazamiento de la imagen se produjo debido a una ráfaga de viento que empujó la escultura de la Virgen de Luján.

La figura estaba montada sobre una base con ruedas y se encontraba en el atrio del Santuario de San Cayetano, en Liniers. Esa combinación permitió que la fuerza del viento provocara el movimiento de la estructura.

La explicación también puso el foco en una característica de la propia escultura: el manto de la Virgen. De acuerdo con lo señalado, el manto funcionó como una especie de vela frente a una fuerte ráfaga de viento. La fuerza del aire impactó sobre esa superficie y provocó que la imagen comenzara a desplazarse sobre la estructura con ruedas instalada en su base.

El movimiento continuó hasta que finalmente una persona logró frenar la imagen, evitando que siguiera avanzando. De esta manera, el desplazamiento que podía resultar llamativo al observar únicamente el video quedó explicado oficialmente por las condiciones que reunía la escultura: una base móvil y el efecto de una fuerte ráfaga de viento sobre el manto.

Una escena breve que se convirtió en viral

Más allá de la explicación proporcionada desde el santuario, el particular movimiento de la imagen tuvo una amplia repercusión en las redes sociales.

El video se volvió viral, y la escena generó todo tipo de comentarios entre los usuarios que pudieron observar las imágenes. La reacción, según la información difundida, estuvo marcada mayoritariamente por expresiones vinculadas con la fe y el amor a la Virgen María. El desplazamiento de la escultura, aun contando con una explicación relacionada con el viento y las características de su base, fue recibido por numerosos usuarios desde una perspectiva cargada de significado religioso.

La frase publicada por el Santuario de San Cayetano también contribuyó a darle un marco particular al episodio. "Nuestra Madre es peregrina y ya quiere salir caminando" vinculó el movimiento registrado por las cámaras con la próxima peregrinación hacia Luján. Así, una escena captada en el atrio del santuario pasó rápidamente del registro de una cámara de seguridad a las redes sociales, donde despertó sorpresa, comentarios y expresiones de devoción.

El contexto de la próxima peregrinación

El episodio también adquirió una dimensión particular por su cercanía temporal con la peregrinación hacia Luján que se realizará a principios de octubre.

La referencia fue incorporada de manera explícita por las redes oficiales del Santuario de San Cayetano al momento de compartir el video. La frase elegida presentó el movimiento de la imagen como una manera simbólica de anticipar ese próximo acontecimiento. La Virgen de Luján es, en este caso, la figura central de una escena que combina un hecho registrado por cámaras de seguridad, una explicación oficial vinculada con el viento y una reacción profundamente marcada por la fe.

Entre la explicación y la devoción

El episodio quedó atravesado por dos dimensiones claramente diferenciadas. Por un lado, la explicación oficial atribuyó el desplazamiento a la acción del viento sobre una imagen montada sobre ruedas, con el manto funcionando como una vela. Por otro, la escena generó una respuesta emocional y religiosa entre quienes observaron el video.

La publicación realizada por el Santuario de San Cayetano condensó ambas dimensiones en una frase que rápidamente adquirió repercusión: "¡Nuestra Madre es peregrina y ya quiere salir caminando!".

El movimiento de la Virgen de Luján fue breve, pero las imágenes tuvieron un efecto mucho mayor en las redes sociales. El video permitió observar cómo la escultura avanzaba hacia la puerta del santuario y, posteriormente, generó una sucesión de comentarios de usuarios que expresaron principalmente fe y amor hacia la Virgen María.

Así, una ráfaga de viento, una base con ruedas y el movimiento del manto dieron origen a una escena inesperada que terminó convirtiéndose en un video viral, justamente cuando se aproxima la peregrinación hacia Luján de principios de octubre.