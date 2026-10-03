Resultado del sorteo de la primera de la quiniela de Catamarca

Quiniela de Catamarca

Sorteo de la primera nº 30251

7013 3043 9086 6331 1625 1441 2941 7116 1461 7131 0169 8932 2300 9690 0741 7981 2226 3008 0226 0991

Número ganador: 13

13 - La yeta

El 13 corresponde a "La yeta". Tradicionalmente, se relaciona con la mala suerte, los contratiempos y las situaciones inesperadas que pueden complicar los planes. En la interpretación popular, también invita a actuar con cautela frente a los obstáculos y a prestar atención a las decisiones que se toman.