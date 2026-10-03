  • Dólar
  • BNA $1490 ~ $1540
  • BLUE $1540 ~ $1560
  • TURISTA $1937 ~ $1937

25 C ° ST 24.85 °

Unión Radio 91.3 en vivo

Resultado del sorteo de la primera de la quiniela de Catamarca

Sábado 3 de octubre de 2026.

3 Octubre de 2026 11.40

Quiniela de Catamarca

Sorteo de la primera nº 30251

  1. 7013
  2. 3043
  3. 9086
  4. 6331
  5. 1625
  6. 1441
  7. 2941
  8. 7116
  9. 1461
  10. 7131
  11. 0169
  12. 8932
  13. 2300
  14. 9690
  15. 0741
  16. 7981
  17. 2226
  18. 3008
  19. 0226
  20. 0991

Número ganador: 13

13 - La yeta

El 13 corresponde a "La yeta". Tradicionalmente, se relaciona con la mala suerte, los contratiempos y las situaciones inesperadas que pueden complicar los planes. En la interpretación popular, también invita a actuar con cautela frente a los obstáculos y a prestar atención a las decisiones que se toman.

MÁS LEIDAS

Seguí leyendo también