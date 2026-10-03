Resultado del sorteo de la primera de la quiniela de Catamarca

Quiniela de Catamarca
Sorteo de la primera nº 30251
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Número ganador: 13
13 - La yeta
El 13 corresponde a "La yeta". Tradicionalmente, se relaciona con la mala suerte, los contratiempos y las situaciones inesperadas que pueden complicar los planes. En la interpretación popular, también invita a actuar con cautela frente a los obstáculos y a prestar atención a las decisiones que se toman.