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Resultado del sorteo de La Primera de la quiniela de Catamarca

Lunes 5 de Octubre 2026

5 Octubre de 2026 09.45

La Primera 09.30 hs

Sorteo n° 30256

1- 0233

2- 9920

3- 4783

4- 1954

5- 6324

6- 7575

7- 7197

8- 2114

9- 2511

10- 2436

11- 9274

12- 7902

13- 7132

14- 7488

15- 2650

16- 8050

17- 2691

18- 3920

19- 2736

20- 8642

 

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