Resultado del sorteo de La Primera de la quiniela de Catamarca

La Primera 09.30 hs
Sorteo n° 30256
1- 0233
2- 9920
3- 4783
4- 1954
5- 6324
6- 7575
7- 7197
8- 2114
9- 2511
10- 2436
11- 9274
12- 7902
13- 7132
14- 7488
15- 2650
16- 8050
17- 2691
18- 3920
19- 2736
20- 8642
El 33 en el mundo de los sueños es Cristo
18 C ° ST 17.17 °
5 Octubre de 2026 09.45
La Primera 09.30 hs
Sorteo n° 30256
1- 0233
2- 9920
3- 4783
4- 1954
5- 6324
6- 7575
7- 7197
8- 2114
9- 2511
10- 2436
11- 9274
12- 7902
13- 7132
14- 7488
15- 2650
16- 8050
17- 2691
18- 3920
19- 2736
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