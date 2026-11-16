Resultado del sorteo de La Primera de la quiniela de Catamarca

La Primera 09.30 hs
Sorteo n° 30426
1- 9833
2- 7824
3- 2270
4- 9229
5- 2354
6 3582
7- 9228
8- 8147
9- 7170
10- 3681
11- 2457
12- 5982
13- 0691
14- 3805
15- 5889
16- 4264
17- 7012
18- 1750
19- 6855
20- 5194
El 33 en el mundo de los sueños es Cristo
30 C ° ST 31.85 °
16 Noviembre de 2026 09.55
La Primera 09.30 hs
Sorteo n° 30426
1- 9833
2- 7824
3- 2270
4- 9229
5- 2354
6 3582
7- 9228
8- 8147
9- 7170
10- 3681
11- 2457
12- 5982
13- 0691
14- 3805
15- 5889
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