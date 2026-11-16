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Resultado del sorteo de La Primera de la quiniela de Catamarca

Lunes 16 de Noviembre del 2026

16 Noviembre de 2026 09.55

La Primera 09.30 hs

Sorteo n° 30426

1- 9833

2- 7824

3- 2270

4- 9229

5- 2354

6 3582

7- 9228

8- 8147

9- 7170

10- 3681

11- 2457

12- 5982

13- 0691

14- 3805

15- 5889

16- 4264

17- 7012

18- 1750

19- 6855

20- 5194

 

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