Resultado del sorteo de la tarde de la quiniela de Catamarca

La Quiniela de Catamarca dio a conocer este martes los resultados oficiales del sorteo vespertino, correspondiente al número de sorteo 29214, con una nueva combinación de cifras que despertó el interés de apostadores de toda la provincia.

En el primer lugar se ubicó el número 9187, seguido por el 1586 en el segundo puesto y el 6831 en la tercera posición. Completaron los primeros cinco lugares los números 4257 y 1380, de acuerdo al detalle oficial difundido tras el sorteo.

El listado completo de los 20 números sorteados fue el siguiente:

1º 9187

2º 1586

3º 6831

4º 4257

5º 1380

6º 5411

7º 0050

8º 1048

9º 0806

10º 7435

11º 1224

12º 7900

13º 1534

14º 9231

15º 3103

16º 3897

17º 1396

18º 0289

19º 0599

20º 8972

Como ocurre habitualmente, muchos jugadores también prestaron atención a los significados simbólicos asociados a los números. En ese marco, se informó que el número 43, dentro del tradicional mundo de los sueños, representa a la "Sangre", una referencia que suele ser tenida en cuenta por quienes siguen estas interpretaciones populares.

El sorteo vespertino forma parte de las instancias diarias de la Quiniela en Catamarca, un juego de fuerte arraigo en la provincia y con amplia participación de apostadores que siguen cada resultado con expectativa.