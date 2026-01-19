Resultado del sorteo de la tarde de la quiniela de Catamarca

La Quiniela de Catamarca dio a conocer este martes los resultados oficiales del sorteo vespertino, correspondiente al número de sorteo 29214, con una nueva combinación de cifras que despertó el interés de apostadores de toda la provincia.
En el primer lugar se ubicó el número 9187, seguido por el 1586 en el segundo puesto y el 6831 en la tercera posición. Completaron los primeros cinco lugares los números 4257 y 1380, de acuerdo al detalle oficial difundido tras el sorteo.
El listado completo de los 20 números sorteados fue el siguiente:
1º 9187
2º 1586
3º 6831
4º 4257
5º 1380
6º 5411
7º 0050
8º 1048
9º 0806
10º 7435
11º 1224
12º 7900
13º 1534
14º 9231
15º 3103
16º 3897
17º 1396
18º 0289
19º 0599
20º 8972
Como ocurre habitualmente, muchos jugadores también prestaron atención a los significados simbólicos asociados a los números. En ese marco, se informó que el número 43, dentro del tradicional mundo de los sueños, representa a la "Sangre", una referencia que suele ser tenida en cuenta por quienes siguen estas interpretaciones populares.
El sorteo vespertino forma parte de las instancias diarias de la Quiniela en Catamarca, un juego de fuerte arraigo en la provincia y con amplia participación de apostadores que siguen cada resultado con expectativa.