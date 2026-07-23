Resultado del sorteo de la tarde de la quiniela de Catamarca

Quiniela de Catamarca

Sorteo de la tarde nº 2 9 9 4 9

7571 2562 2327 9647 5555 7982 6595 2778 8180 8239 2946 1075 5011 3322 1278 7213 5593 1478 9715 7115

Número ganador: 71

Significado en los sueños:

71 - Excremento

Aunque su significado pueda parecer negativo, en la quiniela de los sueños el excremento está tradicionalmente asociado con la prosperidad, el dinero y las ganancias inesperadas. También simboliza la liberación de preocupaciones y el cierre de una etapa difícil para dar paso a nuevas oportunidades y una mejor situación económica.