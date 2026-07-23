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Resultado del sorteo de la tarde de la quiniela de Catamarca

Jueves 23 de julio de 2026.

23 Julio de 2026 20.40

Quiniela de Catamarca

Sorteo de la tarde nº 2 9 9 4 9

  1. 7571
  2. 2562
  3. 2327
  4. 9647
  5. 5555
  6. 7982
  7. 6595
  8. 2778
  9. 8180
  10. 8239
  11. 2946
  12. 1075
  13. 5011
  14. 3322
  15. 1278
  16. 7213
  17. 5593
  18. 1478
  19. 9715
  20. 7115

Número ganador: 71

Significado en los sueños:
71 - Excremento

Aunque su significado pueda parecer negativo, en la quiniela de los sueños el excremento está tradicionalmente asociado con la prosperidad, el dinero y las ganancias inesperadas. También simboliza la liberación de preocupaciones y el cierre de una etapa difícil para dar paso a nuevas oportunidades y una mejor situación económica.

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