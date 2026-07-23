Resultado del sorteo de la tarde de la quiniela de Catamarca

Quiniela de Catamarca
Sorteo de la tarde nº 2 9 9 4 9
- 7571
- 2562
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- 1075
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- 7213
- 5593
- 1478
- 9715
- 7115
Número ganador: 71
Significado en los sueños:
71 - Excremento
Aunque su significado pueda parecer negativo, en la quiniela de los sueños el excremento está tradicionalmente asociado con la prosperidad, el dinero y las ganancias inesperadas. También simboliza la liberación de preocupaciones y el cierre de una etapa difícil para dar paso a nuevas oportunidades y una mejor situación económica.