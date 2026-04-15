Resultado del sorteo vespertino de la quiniela de Catamarca

Vespertina 13.30 hs
Sorteo n° 29553
1- 8350
2- 3224
3- 2264
4- 2865
5- 7379
6- 0991
7- 7054
8- 3481
9- 2497
10- 2519
11- 5302
12- 8821
13- 1638
14- 9638
15- 9012
16- 1725
17- 5662
18- 7962
19- 3811
20- 4848
El 50 en el mundo de los sueños es El Pan
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15 Abril de 2026 13.45
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