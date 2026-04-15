Resultado del sorteo vespertino de la quiniela de Catamarca

Vespertina 13.30 hs

Sorteo n° 29553

1- 8350

2- 3224

3- 2264

4- 2865

5- 7379

6- 0991

7- 7054

8- 3481

9- 2497

10- 2519

11- 5302

12- 8821

13- 1638

14- 9638

15- 9012

16- 1725

17- 5662

18- 7962

19- 3811

20- 4848

El 50 en el mundo de los sueños es El Pan







