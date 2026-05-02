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Resultado del sorteo vespertino de la quiniela de Catamarca

Sábado 2 de mayo de 2026.

2 Mayo de 2026 13.03

Quiniela de Catamarca

Sorteo vespertino nº29623

  1. 3117
  2. 2539
  3. 7371
  4. 7447
  5. 5057
  6. 3692
  7. 2079
  8. 4148
  9. 0623
  10. 9224
  11. 3105
  12. 7871
  13. 1254
  14. 8122
  15. 4961
  16. 3655
  17. 3142
  18. 0155
  19. 4301
  20. 0190

Número ganador: 17

Significado en los sueños:
17 - La desgracia

En la quiniela de los sueños, la desgracia simboliza temores, tensiones o preocupaciones que pueden estar presentes en la vida cotidiana. También funciona como advertencia de prudencia y preparación para superar obstáculos con fortaleza y resiliencia.

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