Resultado del sorteo vespertino de la quiniela de Catamarca

Quiniela de Catamarca

Sorteo vespertino nº29623

3117 2539 7371 7447 5057 3692 2079 4148 0623 9224 3105 7871 1254 8122 4961 3655 3142 0155 4301 0190

Número ganador: 17

Significado en los sueños:

17 - La desgracia

En la quiniela de los sueños, la desgracia simboliza temores, tensiones o preocupaciones que pueden estar presentes en la vida cotidiana. También funciona como advertencia de prudencia y preparación para superar obstáculos con fortaleza y resiliencia.