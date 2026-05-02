Resultado del sorteo vespertino de la quiniela de Catamarca

Quiniela de Catamarca
Sorteo vespertino nº29623
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Número ganador: 17
Significado en los sueños:
17 - La desgracia
En la quiniela de los sueños, la desgracia simboliza temores, tensiones o preocupaciones que pueden estar presentes en la vida cotidiana. También funciona como advertencia de prudencia y preparación para superar obstáculos con fortaleza y resiliencia.