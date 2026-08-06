Resultado del sorteo vespertino de la quiniela de Catamarca

Vespertina 13.30 hs
Sorteo n° 30008
1- 1574
2- 2025
3- 6224
4- 7444
5- 4590
6- 4798
7- 6537
8- 2317
9- 2818
10- 7384
11- 2368
12- 8250
13- 1084
14- 1264
15- 1952
16- 1888
17- 0124
18- 0792
19- 8857
20- 1386
El 74 en el mundo de los sueños Los Negros
11 C ° ST 9.61 °
6 Agosto de 2026 13.46
Vespertina 13.30 hs
Sorteo n° 30008
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2- 2025
3- 6224
4- 7444
5- 4590
6- 4798
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9- 2818
10- 7384
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