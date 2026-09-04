Resultado del sorteo vespertino de la quiniela de Catamarca

Vespertina 13.30 hs
Sorteo n° 30128
1- 0849
2- 5029
3- 6058
4- 0120
5- 8371
6- 2038
7- 6379
8- 7850
9- 7817
10- 8108
11- 8741
12- 8023
13-8013
14-6000
15-8600
16-6834
17- 2094
18-2677
19-7105
20- 0031
El 49 en el mundo de los sueños es La Carne
23 C ° ST 22.55 °
4 Septiembre de 2026 13.50
Vespertina 13.30 hs
Sorteo n° 30128
1- 0849
2- 5029
3- 6058
4- 0120
5- 8371
6- 2038
7- 6379
8- 7850
9- 7817
10- 8108
11- 8741
12- 8023
13-8013
14-6000
15-8600
16-6834
17- 2094
18-2677
19-7105
20- 0031
El 49 en el mundo de los sueños es La Carne