Resultado del sorteo vespertino de la quiniela de Catamarca

Vespertina 13.30 hs

Sorteo n° 30128

1- 0849

2- 5029

3- 6058

4- 0120

5- 8371

6- 2038

7- 6379

8- 7850

9- 7817

10- 8108

11- 8741

12- 8023

13-8013

14-6000

15-8600

16-6834

17- 2094

18-2677

19-7105

20- 0031

El 49 en el mundo de los sueños es La Carne



