Resultado del sorteo vespertino de la Quiniela de Catamarca

Vespertina 13.30 hs
Sorteo n° 30176
1- 1331
2- 3251
3- 2735
4- 7146
5- 6440
6- 2986
7- 9960
8- 5557
9- 9106
10- 8067
11- 3739
12- 8497
13- 3388
14- 4263
15- 6283
16- 4000
17- 2182
18- 8451
19- 2958
20- 8253
El 31 en el mundo de los sueños es La Luz
25 C ° ST 24.63 °
15 Septiembre de 2026 13.48
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Sorteo n° 30176
1- 1331
2- 3251
3- 2735
4- 7146
5- 6440
6- 2986
7- 9960
8- 5557
9- 9106
10- 8067
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