Resultado del sorteo vespertino de la Quiniela de Catamarca

Vespertina 13.30 hs

Sorteo n° 30176

1- 1331

2- 3251

3- 2735

4- 7146

5- 6440

6- 2986

7- 9960

8- 5557

9- 9106

10- 8067

11- 3739

12- 8497

13- 3388

14- 4263

15- 6283

16- 4000

17- 2182

18- 8451

19- 2958

20- 8253

El 31 en el mundo de los sueños es La Luz



