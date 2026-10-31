Resultado del sorteo vespertino de la quiniela de Catamarca

Quiniela de Catamarca
Sorteo vespertino nº3 0 3 6 8
- 4927
- 3136
- 3016
- 7341
- 1515
- 8859
- 8869
- 2210
- 2402
- 2924
- 4077
- 1842
- 3153
- 3386
- 1149
- 8552
- 3901
- 3159
- 5146
- 4482
Número ganador: 27
Significado en los sueños: 27 - El peine.
¿Cómo se gana en la quiniela?
El premio depende de cuántos números acertaste y de cuánto apostaste. Las combinaciones más comunes son:
- Apuesta a 1 cifra: Si apostaste al número 7, ganás si ese número aparece en el último dígito de los resultados.
- Apuesta a 2 cifras: Por ejemplo, si elegiste el 35, ganás si las últimas dos cifras del resultado coinciden con tu número.
- Apuesta a 3 cifras: Elegiste el 426 y ganás si las últimas tres cifras del resultado son 426.
- Apuesta a 4 cifras: Si jugaste al 7890, ganás si el número completo coincide con las últimas cuatro cifras del resultado.
El monto del premio varía en función del tipo de apuesta y del monto jugado. Las agencias tienen tablas específicas para calcular las ganancias.