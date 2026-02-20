Resultados del sorteo matutino de la quiniela de Catamarca

Matutina 11.30 hs

Sorteo n° 29342

1- 6297

2- 4257

3- 3309

4- 2090

5- 2519

6- 3136

7- 9609

8- 9570

9- 4251

10- 0815

11- 6798

12- 2690

13- 8747

14- 2593

15- 2815

16- 6936

17- 6270

18- 8931

19- 6775

20- 5575

El 97 en el mundo de los sueños es La Mesa



