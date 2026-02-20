Resultados del sorteo matutino de la quiniela de Catamarca

Matutina 11.30 hs
Sorteo n° 29342
1- 6297
2- 4257
3- 3309
4- 2090
5- 2519
6- 3136
7- 9609
8- 9570
9- 4251
10- 0815
11- 6798
12- 2690
13- 8747
14- 2593
15- 2815
16- 6936
17- 6270
18- 8931
19- 6775
20- 5575
El 97 en el mundo de los sueños es La Mesa
29 C ° ST 28.82 °
20 Febrero de 2026 11.45
