Lula y Bolsonaro cerraron campaña y se habla de una diferencia de pocos puntos

El actual mandatario de Brasil, Luiz Inacio Lula Da Silva aventaja por escaso margen, alrededor de cuatro puntos, a Flávio Bolsonaro cuando falta pocas horas para el inicio de las elecciones, según una encuesta de última hora publicada este sábado.

Según Datafolha, Lula se impondría con el 42 por ciento de los votos, contra 38 de su princial competidor, aunque no le alcanza para imponerse en primera vuelta y habría que recurrir al balotaje, con un escenario que tendría algunas variantes cuando los dos aspirantes se enfrenten mano a mano.

En tanto, otro estudio de la encuestadora Quaest, realizado a fines del mes pasado, registraba una brecha de cinco puntos, con Lula en 39 por ciento y Bolsonaro en 34, lo que ratifica la tendencia de resolver el escrutinio en el balotaje previsto para el 25 de octubre.

Este domingo, unos 135 millones de ciudadanos concurrirán a las urnas para elegir presidente y vicepresidente que comandarán los destinos del, país durante los próximos cuatro años. Además, se renovarán cargos clave en todo el territorio nacional; los electores votan gobernadores en 26 estados, la totalidad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado.

Asimismo, la votación se llevará a cabo con urnas electrónicas, cuyos dispositivos tienen dos terminales: uno para la autoridad del Coelgio Electoral y otra para el votante.

CIERRE DE CAMPAÑAS

Tanto Lula como Bolsonaro cerraron sus campañas este sábado; el actual presidente lo hizo con una caravana en San Pablo, mientras que su competidor hizo lo propio en esa misma ciudad, y posteriormente con un acto similar en Río de Janeiro, ambos rodeados del fevror popular en la recta final.

Además de Lula, aspirante del Partido de los Trabajadores (PT), y Bolsonaro, del Partido Liberal (PL), también competirán otros once candidatos, aunque con nulas posibilidades de acceder a la presidencia, habida cuenta que entre los dos principales contendientes acumulan el 80 por ciento de las preferencias.