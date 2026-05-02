Adorni en la mira judicial y tensión política entre Nación y Provincia de Buenos Aires

El vocero presidencial Manuel Adorni presentó su descargo ante la Cámara de Diputados en medio de la causa judicial que lo investiga por presuntas negociaciones incompatibles y conflicto de interés, en un escenario político nacional que también repercute en la agenda pública de provincias como Catamarca.

Durante su exposición, Adorni aseguró: "No existe contrato alguno celebrado entre la TV Pública y el periodista Marcelo Grandío. No he participado en ningún expediente administrativo que lo involucre ni a él ni a Imhouse S.A.". Sus declaraciones buscan responder a la investigación iniciada tras conocerse su viaje a Punta del Este en jet privado durante el feriado de Carnaval, vuelo que habría sido pagado por el empresario y productor Marcelo Grandío, vinculado a contratos con la TV Pública.

Las palabras del funcionario generaron inquietud en los tribunales de Comodoro Py, donde avanza una causa por presunto conflicto de interés. En el expediente figuran siete contratos firmados por Grandío y su productora Imhouse, documentos que fueron difíciles de obtener y que hoy constituyen uno de los principales focos de preocupación para el vocero, en una causa considerada menor frente a otra investigación por presunto enriquecimiento ilícito.

En paralelo al avance judicial, el Gobierno decidió sostener políticamente a Adorni e incluso reforzar su exposición pública. En ese marco, se anunció la reapertura de la sala de prensa de la Casa Rosada, una medida que busca descomprimir la tensión con el periodismo tras su cierre, aunque sin reducir el nivel de confrontación. Funcionarios del Gabinete reconocen inquietud interna, pero consideran superada la "prueba de fuego" que implicó la reaparición pública del vocero.

En este contexto, el presidente Javier Milei mantuvo una intensa agenda de presentaciones centradas en la economía. Durante la cena de la Fundación Libertad volvió a quedar expuesta la distancia con el expresidente Mauricio Macri, con quien no mantiene contacto desde el último encuentro posterior a las elecciones. En ese mismo evento, el saludo público entre Macri y la ministra Patricia Bullrich generó repercusiones políticas, alimentando especulaciones sobre futuras alianzas y candidaturas.

Mientras tanto, avanzan negociaciones para cubrir vacantes en el Poder Judicial. La Sala I de la Cámara Federal, integrada por los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Martín Irurzún, vuelve al centro de la escena por el concurso para designar nuevos titulares, tras años sin consenso en el Consejo de la Magistratura. La aceleración del proceso generó versiones de tensiones entre el Gobierno y el máximo tribunal.

En paralelo, la política bonaerense atraviesa un debate intenso por la posible restitución de las reelecciones indefinidas de intendentes. El gobernador Axel Kicillof enfrenta resistencias internas dentro del peronismo, especialmente del sector de Sergio Massa y de La Cámpora, lo que complica la construcción de mayorías legislativas.

La iniciativa también genera rechazo en sectores de la oposición y mantiene en alerta al escenario político nacional, en un contexto marcado por tensiones institucionales y disputas de poder que siguen reconfigurando el tablero político argentino.