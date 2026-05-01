La Casa Blanca declara finalizada la guerra con Irán: "Las hostilidades han cesado"

La Casa Blanca comunicó formalmente al Congreso de Estados Unidos que considera que la guerra contra Irán ha concluido. A través de una carta enviada por el presidente Donald Trump, la administración sostuvo que "las hostilidades han cesado", una afirmación que redefine el escenario político y legal del conflicto iniciado el 28 de febrero de 2026.

El documento fue dirigido al presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, y al presidente pro tempore del Senado, Chuck Grassley, y se envió en un momento preciso: al cumplirse los 60 días desde que el mandatario notificó el inicio de las operaciones militares, el límite establecido por la Resolución de Poderes de Guerra de 1973.

La decisión de declarar finalizadas las hostilidades permite a la administración evitar la obligación de solicitar una nueva autorización legislativa para continuar el conflicto, un requisito que hubiera sido exigible a partir del 1 de mayo.

El argumento del cese al fuego

La postura oficial se basa en que, en términos prácticos, el conflicto ya había cesado cuando entró en vigor un cese al fuego a principios de abril. Según la carta presidencial, no se registraron enfrentamientos desde el 7 de abril de 2026.

"No ha habido intercambio de disparos entre las Fuerzas Armadas de Estados Unidos e Irán desde el 7 de abril de 2026. Las hostilidades que comenzaron el 28 de febrero de 2026 han cesado", escribió Trump en la comunicación enviada al Congreso.

Este argumento fue reforzado por el secretario de Defensa, Pete Hegseth, quien sostuvo que el actual cese al fuego implica que el plazo legal queda suspendido. "Estamos en un cese al fuego ahora mismo, lo que según nuestro entendimiento significa que el reloj de 60 días se pausa o se detiene", afirmó ante el Congreso.

La Ley de Poderes de Guerra

La decisión de la administración se apoya en una interpretación específica de la Ley de Poderes de Guerra, una norma aprobada durante la era de Vietnam con el objetivo de limitar la capacidad del Ejecutivo para sostener conflictos sin aprobación legislativa.

Esta ley establece que el presidente debe poner fin al uso de las Fuerzas Armadas en un plazo de 60 días, salvo que el Congreso:

Declare formalmente la guerra.

Autorice una extensión de hasta 30 días para una retirada ordenada.

En este caso, el Congreso no adoptó ninguna de estas medidas. El Senado rechazó por sexta vez un intento demócrata de frenar el conflicto, y los legisladores abandonaron Washington para una semana de receso.

La interpretación de la Casa Blanca, sin embargo, fue cuestionada por expertos militares y jurídicos, quienes señalaron que la normativa no contempla la posibilidad de pausar el plazo en función de un cese al fuego.

Críticas desde el Congreso

La posición del Ejecutivo generó respuestas inmediatas dentro del ámbito legislativo. El senador demócrata Tim Kaine cuestionó directamente la interpretación oficial al señalar: "No creo que el estatuto apoye eso".

En la misma línea, el senador Richard Blumenthal, de Connecticut, fue más contundente al afirmar: "No hay botón de pausa en la Constitución ni en la Ley de Poderes de Guerra. Estamos en guerra. Llevamos 60 días en guerra. El bloqueo por sí solo es un acto de guerra continuo".

Estas críticas se apoyan en el hecho de que, a pesar de la declaración de cese de hostilidades, Estados Unidos mantiene un bloqueo activo para impedir la salida de petroleros iraníes, mientras Irán conserva el control del estrecho de Ormuz.

Tensiones políticas y posturas divididas

El escenario político también refleja divisiones dentro del propio Partido Republicano. Si bien el líder de la mayoría en el Senado, John Thune, descartó la posibilidad de una votación para autorizar el uso de la fuerza, varios legisladores expresaron preocupación por la prolongación del conflicto.

Estas posiciones reflejan un creciente malestar, vinculado también al impacto del conflicto en los precios del combustible.

La postura del Ejecutivo y antecedentes

Al ser consultado antes de viajar a Florida, Trump descartó la necesidad de buscar aprobación legislativa y apeló a precedentes históricos. "Ningún otro presidente lo ha pedido antes. Nunca se ha usado antes. ¿Por qué deberíamos ser diferentes?", afirmó.

Además, calificó la Ley de Poderes de Guerra como "totalmente inconstitucional", una postura que, según se indicó, también fue sostenida por expresidentes como Bill Clinton y Barack Obama para evitar sus restricciones.