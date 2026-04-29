Crueldad animal en Catamarca: imputaron al hombre que se grabó matando a un puma

El fiscal de instrucción N°6 del Distrito Oeste, Facundo Barros Jorrat, dispuso la imputación e indagatoria de Diego Antonio Carrizo por el delito de "crueldad animal", en el marco de una investigación penal que continúa su curso bajo las actuaciones judiciales correspondientes.

La decisión fiscal se adoptó en base a los elementos incorporados en la investigación penal preparatoria, la cual se inició a partir de una denuncia inicial que posteriormente fue ampliada. A ello se sumaron diversas pruebas y constancias que permitieron sustentar el avance procesal de la causa.

En la audiencia de indagatoria, el imputado contó con la asistencia de un defensor particular y decidió abstenerse de declarar, una instancia prevista dentro del procedimiento judicial.

Elementos de la investigación y sustento probatorio

La causa reúne un conjunto de actuaciones que constituyen el soporte de la imputación. Entre ellas se incluyen documentos oficiales, testimonios y verificaciones técnicas incorporadas al expediente.

De acuerdo con la información judicial, los elementos reunidos son los siguientes:

Denuncia inicial y su posterior ampliación.

y su posterior ampliación. Declaración testimonial incorporada a la causa.

incorporada a la causa. Copia de Infracción a la Fauna Silvestre .

. Actuaciones certificadas remitidas por el Ministerio de Agua, Energía y Medio Ambiente .

. Acta de inspección judicial .

. Otras constancias incorporadas al expediente judicial.

Con base en este conjunto de evidencias, el fiscal determinó la imputación de Diego Antonio Carrizo como presunto autor del delito de "crueldad animal", encuadrando el caso dentro de la normativa vigente vinculada a la protección de la fauna silvestre.

El hecho investigado en la zona de Las Piedras Blancas

Según los elementos reunidos en la investigación, el hecho habría ocurrido el 18 de febrero de 2026, en un rango horario comprendido entre las 09:00 y las 20:00 horas.

El escenario señalado es la zona serrana conocida como "Casa de Piedra", ubicada en la localidad de Las Piedras Blancas, departamento Ambato. En ese contexto geográfico, se describe la intervención de Diego Antonio Carrizo en un episodio que involucra a un ejemplar de puma, especie silvestre protegida por la normativa vigente.

El marco legal mencionado en la causa incluye:

Ley N° 4855

Decreto Reglamentario N° 1064

De acuerdo con la reconstrucción preliminar de los hechos, Carrizo habría participado en la captura del puma utilizando un lazo, aprovechando una situación de indefensión del animal. En ese mismo contexto, se consigna la intervención de cuatro perros, cuya acción habría contribuido a la inmovilización del ejemplar.

El expediente sostiene que, en esas circunstancias, el animal habría sido sometido a actos de crueldad, los cuales le provocaron lesiones y sufrimientos innecesarios, hasta derivar en su muerte.

Avance judicial y situación del imputado

En virtud de los elementos reunidos, el fiscal Facundo Barros Jorrat avanzó con la imputación formal de Diego Antonio Carrizo como presunto responsable del delito de crueldad animal, una figura contemplada dentro del marco legal aplicable a la protección de especies silvestres.

Durante la instancia de indagatoria, el imputado fue asistido por un defensor particular y optó por no prestar declaración, una decisión procesal que queda asentada en el expediente judicial.

El caso continúa en etapa de investigación, con la incorporación progresiva de pruebas y actuaciones que integran la investigación penal preparatoria, en la que se analizan tanto los elementos documentales como las verificaciones oficiales y testimoniales reunidas hasta el momento.