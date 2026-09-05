Anularon el juicio contra Lindsay Clancy, la mujer acusada de matar a sus tres hijos

El juicio contra Lindsay Clancy, la mujer de Massachusetts acusada de matar a sus tres hijos pequeños en enero de 2023, terminó en un juicio nulo luego de que el jurado no pudiera alcanzar un veredicto unánime después de siete días de deliberaciones.

La decisión fue tomada este viernes por el juez William Sullivan, después de que el jurado de 12 integrantes informara en tres oportunidades que no lograba llegar a un acuerdo.

Clancy, de 36 años y profesión enfermera, estaba acusada de matar a Cora, de 5 años; Dawson, de 3; y Callan, de 8 meses, antes de intentar suicidarse arrojándose por una ventana.

La principal discusión durante el proceso estuvo vinculada con su estado de salud mental al momento de los hechos.

La defensa habló de psicosis posparto

El abogado defensor, Kevin Reddington, sostuvo que Clancy atravesaba una psicosis posparto y que, por ese motivo, no debía ser considerada penalmente responsable de sus actos.

Durante las cinco semanas que duró el juicio declararon más de 80 testigos, entre ellos especialistas en psiquiatría, familiares, allegados y el esposo de Clancy, Patrick Clancy.

Los testimonios describieron un cuadro marcado por ansiedad, insomnio y una sensación de "niebla mental". La defensa también señaló que la mujer había solicitado asistencia médica antes de los asesinatos y cuestionó el tratamiento que recibió.

Según los argumentos presentados durante el proceso, Clancy había sido internada brevemente en una institución psiquiátrica y recibió el alta 19 días antes de los crímenes.

La defensa también sostuvo que la acusada había manifestado que escuchaba voces que le ordenaban matar a sus hijos.

La fiscalía sostuvo que había planificado los asesinatos

Los fiscales rechazaron esa interpretación y argumentaron que Clancy era consciente de lo que hacía y había planificado el ataque.

Entre otros elementos, señalaron que el 24 de enero de 2023 habría ideado una manera de que su esposo abandonara la vivienda, enviándolo a buscar medicamentos y comida.

También sostuvieron que utilizó bandas elásticas de ejercicio para asfixiar a los niños.

La fiscalía destacó además que Clancy dijo posteriormente haber escuchado voces que le ordenaban cometer los asesinatos, pero que no había mencionado esas voces a sus médicos antes de los hechos.

El jurado quedó dividido respecto de la responsabilidad penal de la acusada. Según trascendió durante el proceso, uno de sus integrantes se opuso a una declaración de no culpabilidad por razones de salud mental.

Qué pasará ahora con Lindsay Clancy

La declaración de juicio nulo no implica una absolución. Ahora, la fiscalía deberá decidir si lleva nuevamente el caso a juicio ante otro jurado.

El fiscal del condado de Plymouth, Tim Cruz, anticipó que tomará una decisión próximamente y aseguró que no tendrá en cuenta la presión de la opinión pública.

Mientras tanto, Clancy continuará internada en una institución psiquiátrica.

Si hubiera sido declarada culpable de asesinato en primer grado, podía enfrentar cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El jurado también tenía entre sus alternativas una condena por asesinato en segundo grado, homicidio involuntario o una declaración de no culpabilidad por falta de responsabilidad penal.

Su exesposo, Patrick Clancy, quien fue uno de los primeros testigos del juicio, había expresado que perdonaba a Lindsay y atribuido lo ocurrido a su enfermedad mental. La familia sostuvo que la posibilidad de atravesar un nuevo juicio resulta especialmente dolorosa.

El antecedente de Andrea Yates

El caso volvió a ser comparado con el de Andrea Yates, una mujer de Texas que en 2001 asesinó a sus cinco hijos ahogándolos.

Yates fue condenada inicialmente a cadena perpetua, pero en un segundo juicio, realizado en 2006, fue declarada no culpable por razones de insanía y quedó internada en un hospital psiquiátrico.

También fue mencionado recientemente el caso de Dimone Fleming, una mujer de Nueva York que fue absuelta tras determinarse que sufría psicosis posparto cuando mató a sus dos hijos.

La psicosis posparto, en el centro del debate

El proceso contra Clancy volvió a poner bajo la lupa la salud mental materna y la psicosis posparto, un trastorno poco frecuente que puede aparecer después del nacimiento.

Especialistas citados durante el debate sobre el caso señalaron que puede afectar aproximadamente a una o dos mujeres cada 1000 nacimientos.

Después de matar a sus hijos, Clancy intentó suicidarse al arrojarse desde una ventana y quedó paralizada de la cintura hacia abajo.

El caso también llegó al debate público en Estados Unidos. El presidente Donald Trump se refirió al proceso y consideró que se trataba de una "tragedia horrible", además de anticipar que probablemente habrá un nuevo juicio.

Este contenido fue elaborado con la asistencia de inteligencia artificial en su redacción y edición.