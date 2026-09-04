Fuerte advertencia del gobierno británico: "Nuestras Fuerzas Armadas están en alerta 24/7"

El Gobierno británico lanzó una fuerte advertencia luego de las nuevas medidas y declaraciones del presidente Javier Milei vinculadas con las Islas Malvinas. Desde Londres aseguraron que el respaldo del Reino Unido a los habitantes del archipiélago se mantiene sin cambios y remarcaron que sus Fuerzas Armadas se encuentran en estado permanente de alerta para proteger los intereses británicos.

"Nuestras Fuerzas Armadas están en alerta las 24 horas del día, los siete días de la semana, para proteger al Reino Unido y nuestros intereses", afirmó un portavoz de Downing Street, en una respuesta que volvió a colocar la cuestión de las Malvinas en el centro de la tensión diplomática entre ambos países.

Según informó la BBC, el gobierno de Andy Burnham reaccionó después de que Milei volviera a reivindicar la soberanía argentina sobre las islas. La posición británica fue contundente: el Reino Unido "apoya plenamente" el deseo de los isleños de permanecer como territorio británico de ultramar.

Además, el portavoz remarcó que las fuerzas británicas permanecerán en las islas mientras sus habitantes así lo quieran, reafirmando la postura histórica de Londres respecto del futuro político del archipiélago.

La autodeterminación, eje de la respuesta británica

En la misma línea se expresó Ed Miliband, secretario de Asuntos Exteriores británico, quien sostuvo que el Reino Unido defenderá "resueltamente" el derecho de los isleños a decidir su futuro.

El funcionario afirmó además que las Malvinas seguirán siendo británicas porque esa es la voluntad mayoritaria de quienes viven allí. A través de su cuenta en X, Miliband también remarcó que el derecho a la autodeterminación está respaldado por el derecho internacional.

La postura expresada por las autoridades británicas se produjo como respuesta directa a las recientes declaraciones del presidente argentino. Durante una cadena nacional, Milei ratificó el reclamo de soberanía y sostuvo que "no hay discusión posible" porque las Malvinas "son parte del territorio argentino".

El Presidente también aseguró que las islas "son nuestro futuro" y afirmó que la Argentina debe recuperarlas debido a su importancia estratégica y nacional.

El conflicto por el petróleo y el proyecto Sea Lion

Uno de los principales focos de tensión en este nuevo escenario es el proyecto petrolero Sea Lion, ubicado frente a las Islas Malvinas. Milei anunció sanciones contra las empresas que participen en la explotación de hidrocarburos en la zona y calificó al proyecto como una amenaza para los intereses argentinos.

Entre las compañías involucradas se encuentran la británica Rockhopper Exploration y la israelí Navitas Petroleum, que tienen previsto comenzar la extracción de petróleo en Sea Lion. De acuerdo con el proyecto, las primeras operaciones podrían comenzar en 2028.

Las empresas sostienen que cuentan con las licencias otorgadas por el gobierno de las islas y con el respaldo de las autoridades británicas. Además, aseguraron que, pese a las nuevas medidas anunciadas por Milei, el cronograma previsto para el proyecto no sufrió modificaciones.

En declaraciones difundidas por la BBC, el Gobierno británico recordó que no es la primera vez que la Argentina amenaza con tomar medidas económicas contra empresas vinculadas con las islas.

Londres sostiene que el derecho de los habitantes de las Malvinas a la autodeterminación también incluye la posibilidad de explotar sus propios recursos naturales, una posición que vuelve a generar un marcado contrapunto con el reclamo argentino y con las sanciones anunciadas contra las empresas petroleras.

El referéndum de 2013 y la postura de Londres

El Reino Unido también hizo referencia al referéndum realizado en las Malvinas en 2013, cuando el 99,8% de los votantes eligió mantener el vínculo con Gran Bretaña. Para Londres, ese resultado refuerza su posición sobre el derecho de los isleños a decidir su futuro político y constituye uno de los argumentos centrales en la defensa de su postura sobre el archipiélago.

La discusión diplomática actual se inscribe, además, en un conflicto de larga trayectoria que tuvo como antecedente central la guerra de 1982. El enfrentamiento duró 74 días y dejó cientos de muertos de ambos lados.

El conflicto comenzó después del desembarco argentino en las islas y terminó con la recuperación del control del territorio por parte del Reino Unido.

Sanciones, una base naval y "vientos de cambio"

A las medidas anunciadas contra las empresas petroleras vinculadas con el proyecto Sea Lion se sumó el anuncio de una nueva base naval en Tierra del Fuego.

En ese contexto, el presidente Javier Milei aseguró también que existen "vientos de cambio" favorables a la posición argentina.

Las nuevas declaraciones, las sanciones anunciadas y el avance del proyecto petrolero conforman así un escenario de creciente tensión entre la Argentina y el Reino Unido. Mientras Milei volvió a ratificar que las Malvinas forman parte del territorio argentino y destacó su importancia estratégica y nacional, Londres respondió con una defensa firme de su presencia en el archipiélago y del derecho a la autodeterminación de sus habitantes.

La advertencia de que las Fuerzas Armadas británicas se encuentran "en alerta las 24 horas del día, los siete días de la semana" refleja la dureza de la respuesta del Gobierno británico en un contexto donde la disputa por la soberanía, la explotación de recursos naturales y las nuevas medidas económicas vuelven a colocar a las Islas Malvinas en el centro de la agenda diplomática.