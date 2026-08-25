Beller aseguró que está dispuesta a declarar en la Argentina

La abogada boliviana Nadia Beller afirmó que tiene nuevas pruebas contra su expareja, el consultor político Fernando Cerimedo, y aseguró que está dispuesta a declarar ante la Justicia argentina si es convocada.

Beller, quien recibió el alta médica tras el ataque a balazos que sufrió el 17 de agosto en Santa Cruz de la Sierra, dijo que conserva mensajes, grabaciones y otros elementos que, según afirmó, podrían comprometer aún más a Cerimedo.

La mujer también sostuvo en declaraciones al diario La Nación que puede identificar al destinatario de una nota en la que se hablaba de "eliminarla". La Fiscalía boliviana investiga a Cerimedo como presunto instigador del atentado y dispuso su prisión preventiva mientras avanza la causa.

En paralelo, una pareja de sospechosos fue enviada al penal de Palmasola por 120 días. El hombre está acusado de haber vendido o proporcionado el arma que habría sido utilizada en el ataque, mientras que su pareja quedó imputada como presunta cómplice.

La causa de ANDIS también podría sumar nuevos elementos

La Policía boliviana identificó además a dos hombres señalados como posibles autores materiales del atentado y mantiene operativos para localizarlos.

Beller sostuvo que las pruebas que conserva podrían aportar información sobre la planificación del ataque y sobre la presunta responsabilidad intelectual de su expareja. Además, explicó que no regresó a su domicilio tras recibir el alta porque teme por su seguridad.

Las declaraciones de la abogada también podrían tener impacto en la investigación por presuntas coimas y sobreprecios en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

Según accedió la Agencia Noticias Argentinas, Beller afirmó que posee grabaciones de conversaciones con Cerimedo en las que el consultor habría hablado sobre el origen de los audios atribuidos al extitular del organismo, Diego Spagnuolo.

La mujer también aseguró que Cerimedo y su exesposa, Natalia Basil, habrían estado detrás de la filtración de esos audios. De acuerdo con su versión, Basil fue quien "ejecutó" esa maniobra.

La exesposa de Cerimedo trabajó en ANDIS entre abril y diciembre de 2024, en el área de pensiones.

En ese contexto, la diputada Marcela Pagano solicitó al juez Ariel Lijo y al fiscal Franco Picardi que convoquen a Beller a declarar mediante videoconferencia y que sea incorporada al Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados.

Una eventual declaración permitiría establecer cuándo se produjeron las conversaciones con Cerimedo, en qué contexto fueron registradas y si los archivos pueden incorporarse como prueba al expediente.

La Justicia deberá determinar además la autenticidad del material y su eventual relación con la causa por presuntas irregularidades en ANDIS.

Cerimedo ya había declarado en septiembre de 2025 sobre conversaciones que, según sostuvo, mantuvo con Spagnuolo. En aquella oportunidad afirmó que el entonces titular de ANDIS le habló de presuntas coimas y de supuestos retornos vinculados con funcionarios nacionales.

Según confirmó la Agencia Noticias Argentinas, Gendarmería realizará un peritaje sobre los audios atribuidos a Spagnuolo para determinar su autenticidad y su eventual valor probatorio.

Mientras la investigación continúa tanto en Argentina como en Bolivia, Beller reiteró que entregará la documentación que dice conservar y remarcó: "Por supuesto que estoy dispuesta a declarar si me citan de Argentina".