Bolsonaro reemplazará un plan social creado por Lula para "demoler" sus actos de gobierno

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, presentó este lunes un proyecto de ley para implementar un plan social que reemplace el Bolsa Familia, el programa con el cual el país redujo la inseguridad alimentaria e impulsó el consumo barrial y es la marca social mayor del exmandatario Luiz Inácio Lula da SIlva, posible rival en las elecciones de octubre de 2022.



Bolsonaro anunció que el plan se llamará ahora Auxilio Brasil, sin valor fijado, pero que según el mandatario debe tener un aumento del 50% en el beneficio, que actualmente se ubica en 190 reales (US$ 35) y no es actualizado desde 2016, cuando fue destituida en juicio político Dilma Rousseff.



El financiamiento de este aumento, según el propio mandatario ultraderechista explicó en el Congreso, a donde acudió caminando desde el Palacio del Planalto en señal de diálogo y buena voluntad, será financiado con una reforma en la ley de juicios contra el Estado, autorizando al Gobierno a pagar en cuotas sus deudas ordenadas por la justicia.

"No podemos dejar de asistir a los más vulnerables. Nuestra propuesta es de un aumento del 50% para el Bolsa Familia, que ahora se llamará Auxilio Brasil", afirmó Bolsonaro, quien puso como argumento el "aumento mundial del precio de los alimentos".



Por su parte, el ministro de Economía, Paulo Guedes, al lado del presidente, prometió que el aumento del auxilio que reciben 14 millones de personas no perforará el techo de gastos, fijado en el gobierno de Michel Temer en 2017 que obliga a Brasil a no aumentar el déficit fiscal del presupuesto por dos décadas.



La demolición de los actos de Gobierno de Lula ha comenzado este lunes por parte de Bolsonaro con la eliminación del nombre del programa social que marcó las gestiones del PT y sacó a Brasil, ya en los años de Rousseff (2011-2016), del mapa del hambre.



El Bolsa Familia había sido lanzado sobre todo para las madres jefas de familia, quienes para recibir el beneficio debían presentar el certificado de asistencia a las escuelas y a los centros de salud de los niños en situación de pobreza extrema.



La tensión por la reforma electoral

El anuncio fue hecho en medio de una tensión de Bolsonaro con los poderes, luego de que el presidente llamara "hijo de puta" al juez electoral Luiz Barroso, a quien acusa de negarse a cambiar el sistema electoral para "beneficiar a los corruptos".



Bolsonaro amenazó no reconocer las elecciones de 2022 si no se cambia el sistema electoral, una propuesta que él mismo reconoció este lunes que tal vez fracase, aunque ya instaló entre sus seguidores la idea de un posible fraude, algo parecido con los movimientos del expresidente estadounidense Donald Trump.

El presidente de la Cámara de Diputados, Arthur Lira, bolsonarista, fijó una votación sobre el cambio del sistema electoral de urna electrónica en el que según los analistas el Gobierno debe sufrir una derrota.



"Queremos pacificar las tensiones que esto ha levantado de la mejor forma, con votación en el Congreso. Sin vencedores ni vencidos", dijo Lira a la radio CBN sobre la bandera bolsonarista.



Lira, al contrario del presidente, dijo estar a favor de mayor transparencia y pidió que ni el mandatario ni los jueces de la corte sobrepasen al Congreso en el tratamiento de los proyectos.



La mayor parte de los partidos, incluso los oficialistas, ya sentaron posición para bloquear la enmienda constitucional sobre las urnas electrónicas, un debate iniciado por Bolsonaro luego de que apareciera derrotado en las encuestas por Lula.