León XIV analiza una posible visita a la Argentina, según reveló el primado del país

El Papa León XIV estaría considerando la posibilidad de realizar una visita oficial a la Argentina, según reveló el arzobispo de Santiago del Estero y primado del país, Vicente Bokalic Iglic, tras una audiencia privada mantenida en el Vaticano. El encuentro se desarrolló el miércoles pasado y se extendió durante aproximadamente media hora, en un clima de cordialidad y diálogo pastoral.

De acuerdo con lo informado por el Arzobispado de Santiago del Estero, durante la reunión el prelado argentino invitó formalmente al sucesor del Papa Francisco a visitar el país natal de Jorge Mario Bergoglio. Según se indicó en un comunicado oficial, difundido por el portal especializado religiondigital.org, "el Santo Padre expresó su agrado por la invitación y manifestó que esta posibilidad está siendo considerada en su agenda".

El gesto fue interpretado como una señal positiva en medio de las expectativas que genera, tanto en la Iglesia argentina como en amplios sectores de la sociedad, la eventual llegada del nuevo pontífice al país. Cabe recordar que, durante el pontificado de Francisco, nunca se concretó una visita oficial a la Argentina, a pesar de los reiterados pedidos y especulaciones.

Durante el encuentro, Bokalic Iglic obsequió al papa León XIV un poncho con los colores de la bandera argentina, acompañado por cintas con los colores de la bandera de Santiago del Estero, un gesto cargado de simbolismo y arraigo cultural. La provincia del norte argentino tiene un fuerte peso histórico y religioso dentro de la Iglesia nacional.

El arzobispo santiagueño encabeza desde hace más de una década la arquidiócesis de Santiago del Estero, que en 2024 recuperó oficialmente su condición de Iglesia primada de la Argentina, por decisión del papa Francisco. Esa distinción había estado durante 88 años en manos de la arquidiócesis de Buenos Aires, hasta que el pontífice argentino corrigió esa situación histórica, devolviéndole a Santiago del Estero su rol original dentro de la organización eclesiástica del país.

En ese contexto, Bokalic Iglic aprovechó la audiencia para realizar un pedido concreto: que, en caso de concretarse la visita papal a la Argentina, el recorrido comience por Santiago del Estero. El arzobispo fundamentó su solicitud en el profundo valor espiritual e histórico de la provincia, donde nació la primera santa argentina laica, conocida popularmente como Mama Antula.

Mama Antula, cuyo nombre completo era María Antonia Paz y Figueroa, fue una figura clave en la historia religiosa del país. Seguidora de la espiritualidad ignaciana, mantuvo viva la práctica de los ejercicios espirituales tras la expulsión y supresión de la Compañía de Jesús, convirtiéndose en una referente de fe, compromiso social y perseverancia. Su canonización marcó un hito para la Iglesia argentina y reforzó la centralidad espiritual de Santiago del Estero.

La figura de Bokalic Iglic también está estrechamente vinculada al papa Francisco. Fue consagrado obispo auxiliar en 2010 por el entonces arzobispo de Buenos Aires, Jorge Bergoglio, durante una ceremonia realizada en el Santuario de Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa, en el barrio porteño de Parque Chacabuco, administrado por los padres vicentinos.

Años más tarde, en el último consistorio celebrado por Francisco, el 7 de diciembre de 2024, Bokalic Iglic fue creado cardenal por el propio pontífice argentino, en lo que se interpretó como un reconocimiento a su trayectoria pastoral y a su compromiso con las comunidades más vulnerables.

"Me envió a evangelizar a los pobres", recordó el arzobispo al rememorar las palabras que le dirigió Francisco, fallecido el 21 de abril de 2025. Esa impronta pastoral, centrada en la cercanía con los sectores más postergados, continúa siendo uno de los ejes que Bokalic Iglic promueve dentro de la Iglesia argentina y que también habría estado presente en el diálogo con el papa León XIV.

Mientras tanto, la posibilidad de una visita papal permanece en etapa de evaluación, pero las declaraciones del primado argentino reavivaron las expectativas y colocaron nuevamente a la Argentina en el horizonte del Vaticano.