Brasil: ya votaron los principales candidatos, Lula da Silva y Flávio Bolsonaro

Las elecciones presidenciales de Brasil avanzan con sus principales protagonistas ya frente a las urnas. El actual mandatario, Lula da Silva, candidato del Partido de los Trabajadores (PT) que busca la reelección, votó en San Pablo, mientras que su principal adversario, el senador Flávio Bolsonaro, candidato del Partido Liberal (PL), hizo lo propio en Río de Janeiro.

Un total de 158 millones de personas están habilitadas para participar de la primera vuelta de las elecciones generales, en una jornada en la que ambos candidatos plantearon ante los votantes dos visiones contrapuestas sobre el futuro del país.

Luego de emitir su voto, Lula habló en San Pablo y dejó una definición que buscó poner el foco en las próximas generaciones. "Hoy decidimos pensando en nuestros hijos", expresó el presidente brasileño, quien también se mostró confiado respecto del resultado de la elección y de la participación ciudadana.

Del otro lado, Flávio Bolsonaro llegó a su centro de votación con un discurso centrado en la necesidad de un cambio político. El senador afirmó que quiere ganar para garantizar la libertad y sostuvo que, si resulta electo, buscará "liberar al pueblo brasileño".

Lula: democracia frente a la "barbarie"

Después de votar, Lula da Silva presentó la elección como una definición que, desde su perspectiva, excede la competencia entre dos candidaturas. El presidente sostuvo que los ciudadanos deben elegir entre la democracia y la "barbarie", y entre el "positivismo" y el "negacionismo".

"Los electores deberán elegir entre fortalecer el régimen democrático y la barbarie, entre el positivismo y el negacionismo", afirmó.

El mandatario también manifestó una fuerte confianza en el resultado de la jornada. Explicó que esa seguridad se basa no solamente en la gestión realizada por su Gobierno, sino también en el trabajo desarrollado durante la campaña electoral.

"Estoy muy confiado, no solo por el Gobierno que hicimos, sino también por el trabajo que realizamos durante la campaña", señaló.

Lula agregó que esperaba una participación electoral muy alta y aseguró: "Estoy seguro de que vamos a ganar estas elecciones".

El actual presidente busca así continuar al frente del país mediante una nueva elección, en una disputa directa con el candidato del Partido Liberal.

Flávio Bolsonaro: "Brasil necesita un cambio"

Flávio Bolsonaro votó en Río de Janeiro, poco después de la apertura de las urnas para la primera vuelta de las elecciones generales. El senador concurrió a un centro electoral ubicado en el barrio de Vila Isabel, en la zona norte de la ciudad, acompañado por su esposa, Fernanda, y dirigentes de su partido.

Después de votar, el candidato del Partido Liberal sostuvo que quiere ganar para garantizar la libertad.

"Quiero ganar para garantizarles la libertad", afirmó Bolsonaro. El senador también sostuvo que Brasil necesita un cambio y enumeró distintos cuestionamientos a la situación que atribuyó al actual escenario del país.

"Brasil necesita un cambio. No puede soportar más sufrimiento, tantos impuestos altos, tantas mujeres muertas, tanta persecución política", manifestó.

El hijo del expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, también planteó que su candidatura representa una posibilidad de terminar con lo que definió como una "era de atraso" del Gobierno de Lula.

En ese sentido, sostuvo: "Espero que Brasil dé un voto de protesta contra la era de atraso. Estoy más que preparado para presidir este país y devolverles a los brasileños el derecho a soñar".

Una elección con 158 millones de electores habilitados

La jornada electoral tiene una dimensión nacional por la cantidad de ciudadanos habilitados para participar. En total, 158 millones de personas están convocadas para votar en las elecciones generales.

Los principales datos de la jornada son:

Electores habilitados: 158 millones.

158 millones. Elección: primera vuelta de las elecciones generales.

primera vuelta de las elecciones generales. Lula da Silva: candidato del Partido de los Trabajadores (PT) y actual presidente.

candidato del Partido de los Trabajadores (PT) y actual presidente. Flávio Bolsonaro: candidato del Partido Liberal (PL).

candidato del Partido Liberal (PL). Lula: votó en San Pablo.

votó en San Pablo. Flávio Bolsonaro: votó en Río de Janeiro.

votó en Río de Janeiro. Ronaldo Caiado: candidato del Partido Social Democrático (PSD), votó en Minas Gerais.

candidato del Partido Social Democrático (PSD), votó en Minas Gerais. Romeu Zema: candidato del Partido Novo, votó en Minas Gerais.

Además de Lula y Flávio Bolsonaro, otros candidatos presidenciales de derecha también participaron de la jornada. Ronaldo Caiado, del Partido Social Democrático (PSD), votó en Minas Gerais. Previamente había emitido su voto Romeu Zema, del Partido Novo, también en Minas Gerais.

Una disputa que las encuestas mostraban muy ajustada

La expectativa sobre el resultado se encontraba alimentada además por una encuesta de Datafolha, que ubicaba a Lula en el primer lugar con 45% de los votos, seguido por Flávio Bolsonaro con 42%.

De acuerdo con ese escenario, la diferencia entre ambos se encontraba dentro de un empate técnico, reflejando la estrechez de la competencia entre el presidente y el candidato del Partido Liberal.

Detrás de los dos principales candidatos aparecían otros postulantes con porcentajes considerablemente menores.

La medición mencionada ubicaba a:

Lula da Silva: 45%.

45%. Flávio Bolsonaro: 42%.

42%. Ronaldo Caiado, PSD: 4%.

4%. Renan Santos, MissÆo: 3%.

3%. Augusto Cury, Avante: 3%.

3%. Romeu Zema, Novo: 1%.

La distribución reflejaba una elección concentrada principalmente en los dos primeros candidatos, con Lula y Flávio Bolsonaro separados por apenas tres puntos porcentuales en la medición.

Dos discursos frente a una misma elección

La jornada electoral quedó atravesada por dos discursos claramente diferenciados. Lula planteó la elección como una definición entre fortalecer la democracia o la "barbarie", reivindicó el trabajo realizado por su Gobierno y manifestó su confianza en obtener la victoria.

Flávio Bolsonaro, en cambio, centró su mensaje en la necesidad de un cambio y cuestionó el rumbo del país bajo la administración de Lula. Habló de libertad, impuestos, sufrimiento, persecución política y de la necesidad de poner fin a una etapa que calificó como de atraso.

Ambos candidatos ya cumplieron con el acto central de la jornada: emitir su voto. Ahora, con 158 millones de brasileños habilitados para participar, la atención se concentra en el resultado de una elección que, según la encuesta de Datafolha citada, presenta una disputa estrecha entre el actual presidente y el candidato del Partido Liberal.

Mientras los demás postulantes completan el escenario electoral, Lula y Flávio Bolsonaro aparecen como los principales protagonistas de una primera vuelta en la que la diferencia entre ambos se anticipaba ajustada y en la que los dos llegaron a las urnas con mensajes definidos sobre el futuro de Brasil.